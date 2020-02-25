METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
25.02.2020 11:40
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
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İÇTÜZÜK TADİL METNİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821402
BIST
17:03114.869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 80,15
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
113.850
17:036,1264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0127
|Açılış
|: 6,1390
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1580
En Düşük
6,0709
17:036,6422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0047
|Açılış
|: 6,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6813
En Düşük
6,5938
17:03326,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,16
|Açılış
|: 326,01
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|10,12
|41.198.943
|% 19,91
|
|ALGYO
|17,35
|191.545.248
|% 17,87
|
|BURCE
|7,07
|3.654.154
|% 14,96
|
|OYAYO
|2,56
|36.018.081
|% 14,80
|
|GSRAY
|4,09
|140.206.413
|% 13,61
|
|BMELK
|1,26
|8.815
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.091,10
|811.713
|% -10,00
|
|TURGG
|49,20
|4.784.325
|% -6,99
|
|GYHOL
|24,00
|805.491
|% -6,61
|
|JANTS
|60,70
|9.017.092
|% -6,33
|
|THYAO
|13,67
|2.998.493.778
|% -1,37
|
|ASELS
|29,24
|1.291.564.834
|% 2,17
|
|KRDMD
|2,83
|609.181.220
|% 0,00
|
|KARSN
|2,03
|567.461.378
|% 9,14
|
|ODAS
|2,21
|412.036.041
|% 1,38
|
|KARSN
|2,03
|567.461.378
|% 9,14
|
|THYAO
|13,67
|2.998.493.778
|% -1,37
|
|KRDMD
|2,83
|609.181.220
|% 0,00
|
|ODAS
|2,21
|412.036.041
|% 1,38
|
|IHLGM
|1,33
|232.752.717
|% 7,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9444
|7,9843
|% 0,82
|
|Frank
|6,2553
|6,2930
|% 0,52
|
|Riyal
|1,6319
|1,6400
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.652
|-7,49
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|2.166
|2.198
|-37,00
|
|Tam
|2.152
|2.205
|-48,01
|
|Yarım
|1.040
|1.067
|-23,23
|
|Çeyrek
|522
|533
|-11,61
|
|Gümüş.Ons
|18,36
|18,40
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,63
|3,63
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,61
|55,61
|-0,16
|
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