METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
02.03.2022 14:09
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İç Tüzük Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006453
BIST
14:271.990
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 20,36
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
2.000
En Düşük
1.962
14:2714,0713
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1757
|Açılış
|: 14,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,1018
En Düşük
13,8221
14:2715,6408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1340
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,6830
En Düşük
15,4208
14:27872,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 3,80
|Açılış
|: 873,06
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
881,22
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler14:27
|PRKAB
|43,50
|26.040.596
|% 9,96
|
|ISGYO
|6,65
|233.079.751
|% 9,92
|
|KONKA
|11,08
|122.066.167
|% 9,92
|
|MSGYO
|4,15
|17.498.492
|% 9,79
|
|KSTUR
|263,00
|329.966
|% 9,58
|
|AKFGY
|3,61
|107.955.519
|% -9,98
|
|KARYE
|15,56
|33.921.788
|% -9,95
|
|DIRIT
|3,47
|229.776
|% -9,87
|
|ATSYH
|14,50
|1.611.015
|% -9,20
|
|ORMA
|30,26
|593.871
|% -8,30
|
|KRDMD
|13,22
|4.195.427.580
|% 7,83
|
|EREGL
|34,88
|2.510.966.532
|% 5,12
|
|THYAO
|25,30
|2.489.753.986
|% 0,16
|
|ASELS
|23,44
|1.141.614.626
|% -2,33
|
|GARAN
|11,67
|889.474.936
|% 0,43
|
|KRDMD
|13,22
|4.195.427.580
|% 7,83
|
|YKBNK
|3,69
|627.774.705
|% 1,65
|
|THYAO
|25,30
|2.489.753.986
|% 0,16
|
|GARAN
|11,67
|889.474.936
|% 0,43
|
|EREGL
|34,88
|2.510.966.532
|% 5,12
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0692
|14,0713
|% 1,26
|
|Euro
|15,6146
|15,6408
|% 0,86
|
|Sterlin
|18,6836
|18,7773
|% 1,24
|
|Frank
|15,2515
|15,3433
|% 1,22
|
|Riyal
|3,7398
|3,7586
|% 1,33
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|-16,23
|
|Altın Gr.
|871
|872
|2,68
|
|Cumhuriyet
|5.789
|5.877
|77,00
|
|Tam
|5.765
|5.911
|79,87
|
|Yarım
|2.786
|2.859
|38,64
|
|Çeyrek
|1.398
|1.430
|19,31
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,11
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,31
|11,33
|-0,06
|
|B. Petrol
|110
|110
|4,78
|
Seans Raporu
14:27
daha fazla
-
14:42MMCAS
Yüzde 4.90 oranında artışla 2.57 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 221 adet işlem
-
14:41INVEO
Yüzde 4.86 oranında artışla 29.36 lira fiyatla işlem gören hissede 927, 848 adet işlem
-
14:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, FROTO, TOASO
-
14:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 32 artarak (% 1.08 ) 1, 803
-
14:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YYAPI, ISGYO, MSGYO, KONKA, PRKAB