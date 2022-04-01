METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
01.04.2022 14:56
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İçtüzük Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014967
BIST
14:412.252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 18,67
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.253
En Düşük
2.230
14:4114,6961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0245
|Açılış
|: 14,6630
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,6978
En Düşük
14,6377
14:4116,2520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0020
|Açılış
|: 16,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2200
14:41909,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -4,23
|Açılış
|: 909,50
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
909,09
BIST En Aktif Hisseler14:39
|ULUSE
|124,60
|4.087.129
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|129.574.935
|% 9,91
|
|ASUZU
|80,60
|144.467.208
|% 7,75
|
|YKSLN
|7,77
|114.367.700
|% 7,62
|
|KONKA
|14,00
|77.488.805
|% 6,63
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|PENTA
|349,20
|65.589.445
|% -6,83
|
|ITTFH
|1,36
|45.696.788
|% -6,21
|
|AKFGY
|3,14
|23.559.354
|% -5,42
|
|AYCES
|68,55
|2.605.188
|% -4,86
|
|GARAN
|12,47
|4.046.683.806
|% 2,21
|
|THYAO
|32,74
|2.412.607.559
|% 1,49
|
|PETKM
|9,42
|1.915.878.441
|% 4,32
|
|TUPRS
|228,20
|1.710.090.247
|% 6,44
|
|KRDMD
|15,51
|1.531.094.111
|% 1,37
|
|GARAN
|12,47
|4.046.683.806
|% 2,21
|
|PETKM
|9,42
|1.915.878.441
|% 4,32
|
|KARSN
|5,85
|1.003.604.402
|% 6,36
|
|YKBNK
|4,14
|611.601.048
|% 1,47
|
|AKBNK
|7,32
|1.057.041.409
|% 0,83
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6909
|14,6979
|% 0,18
|
|Euro
|16,2398
|16,2514
|% 0,01
|
|Sterlin
|19,2493
|19,3459
|% 0,14
|
|Frank
|15,8245
|15,9198
|% -0,05
|
|Riyal
|3,9052
|3,9248
|% 0,18
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|-9,84
|
|Altın Gr.
|910
|910
|-3,86
|
|Cumhuriyet
|6.048
|6.139
|-20,00
|
|Tam
|5.994
|6.143
|-43,21
|
|Yarım
|2.897
|2.972
|-20,90
|
|Çeyrek
|1.453
|1.486
|-10,45
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,69
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,64
|-0,06
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,26
|
Seans Raporu
14:39
daha fazla
-
14:54POLTK
Yüzde 6.02 oranında artışla 607.50 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 837 adet işlem
-
14:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 12 artarak (% 1.01 ) 2, 502
-
14:53YKSLN
Yüzde 7.62 oranında artışla 7.77 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 950, 504 adet işlem
-
14:49YKSLN
Yüzde 7.76 oranında artışla 7.78 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 935, 078 adet işlem
-
14:48XU100
Endeks 2, 251 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 8 üstünde . İşlem hacmi 25, 106.00 milyon TL de