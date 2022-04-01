METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
01.04.2022 14:57
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014972
BIST
14:422.252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 18,23
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.253
En Düşük
2.230
14:4214,6961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0245
|Açılış
|: 14,6630
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,6978
En Düşük
14,6377
14:4216,2520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0020
|Açılış
|: 16,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2200
14:42909,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -4,28
|Açılış
|: 909,50
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
909,09
BIST En Aktif Hisseler14:40
|ULUSE
|124,60
|4.080.899
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|129.492.527
|% 9,91
|
|ASUZU
|80,55
|144.162.672
|% 7,69
|
|YKSLN
|7,77
|114.229.073
|% 7,62
|
|KONKA
|14,09
|76.426.019
|% 7,31
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|PENTA
|350,00
|65.488.887
|% -6,62
|
|ITTFH
|1,36
|44.060.170
|% -6,21
|
|AKFGY
|3,14
|23.450.334
|% -5,42
|
|AYCES
|68,55
|2.605.188
|% -4,86
|
|GARAN
|12,48
|4.034.093.663
|% 2,30
|
|THYAO
|32,74
|2.403.765.292
|% 1,49
|
|PETKM
|9,40
|1.890.385.775
|% 4,10
|
|TUPRS
|228,70
|1.705.999.154
|% 6,67
|
|KRDMD
|15,51
|1.524.893.878
|% 1,37
|
|GARAN
|12,48
|4.034.093.663
|% 2,30
|
|PETKM
|9,40
|1.890.385.775
|% 4,10
|
|KARSN
|5,85
|999.176.685
|% 6,36
|
|AKBNK
|7,32
|1.045.957.278
|% 0,83
|
|YKBNK
|4,14
|583.539.420
|% 1,47
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6909
|14,6979
|% 0,18
|
|Euro
|16,2398
|16,2514
|% 0,01
|
|Sterlin
|19,2512
|19,3478
|% 0,15
|
|Frank
|15,8266
|15,9219
|% -0,04
|
|Riyal
|3,9053
|3,9249
|% 0,19
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|-9,16
|
|Altın Gr.
|910
|910
|-3,85
|
|Cumhuriyet
|6.026
|6.117
|-42,00
|
|Tam
|5.992
|6.142
|-44,95
|
|Yarım
|2.896
|2.971
|-21,74
|
|Çeyrek
|1.453
|1.485
|-10,86
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,68
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,66
|-0,04
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,68
|