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METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)

01.04.2022 14:57
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)


METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )

Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)

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İçtüzük Tadil Metni



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014972


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Tam 5.992 6.142 -44,95  
Yarım 2.896 2.971 -21,74  
Çeyrek 1.453 1.485 -10,86  
Gümüş.Ons 24,64 24,68 -0,13  
Gümüş Gr. 11,64 11,66 -0,04  
B. Petrol 104 104 -0,68  
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