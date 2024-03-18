METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
18.03.2024 15:47
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İç Tüzük Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259748
BIST
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16:578.756
En Düşük
|Değişim
|: -0,82%
|| -72,43
|Açılış
|: 8.845
|
|Önceki Kapanış
|: 8.829
|
8.746
En Yüksek
8.863
16:5732,3034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1763
|Açılış
|: 33,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,4320
En Düşük
32,0900
16:5735,2317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,1137
|Açılış
|: 36,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,4441
En Düşük
34,9627
16:572.240,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 13,24
|Açılış
|: 2.240,32
|
|Önceki Kapanış
|: 2.227,09
|
2.247,14
En Düşük
2.223,86
BIST En Aktif Hisseler16:55
|MEPET
|13,31
|16.493.229
|% 10,00
|
|AKENR
|6,60
|22.064.394
|% 10,00
|
|PKART
|76,50
|32.291.487
|% 9,99
|
|ATLAS
|5,85
|12.129.092
|% 9,96
|
|BRKVY
|199,80
|38.003.042
|% 9,96
|
|FONET
|28,08
|54.413.256
|% -10,00
|
|GEREL
|41,44
|276.278.442
|% -9,99
|
|ARTMS
|59,05
|1.021.935.780
|% -9,98
|
|PEKGY
|23,88
|246.187.985
|% -9,95
|
|AKFYE
|28,62
|338.540.485
|% -9,94
|
|DOAS
|316,00
|4.007.438.328
|% 5,51
|
|TUPRS
|166,80
|3.970.782.838
|% 2,33
|
|THYAO
|269,50
|3.840.431.537
|% -0,28
|
|ALVES
|56,55
|2.905.573.761
|% -6,91
|
|EREGL
|44,30
|2.849.737.854
|% -0,23
|
|ZOREN
|5,26
|1.244.372.930
|% 2,53
|
|ISCTR
|10,39
|1.613.685.831
|% 1,46
|
|EKGYO
|10,64
|1.070.129.377
|% -1,30
|
|AKFGY
|2,51
|205.407.161
|% -4,92
|
|YKBNK
|22,22
|1.770.918.756
|% 0,82
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2940
|32,3018
|% 0,54
|
|Euro
|35,2171
|35,2329
|% 0,33
|
|Sterlin
|42,2457
|42,4575
|% 1,58
|
|Frank
|37,4986
|37,6865
|% 1,46
|
|Riyal
|8,8463
|8,8907
|% 1,55
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,23
|25,26
|% 0,66
|
|Platin
|921,45
|922,61
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.059,38
|1.061,43
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,77
|85,77
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.157,62
|2.157,88
|% 0,66
|