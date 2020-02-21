METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük
21.02.2020 11:44
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
GÜNCEL İÇTÜZÜK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820774
BIST
13:08115.955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 312,56
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
116.032
En Düşük
114.453
13:086,1082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0071
|Açılış
|: 6,1090
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1140
En Düşük
6,0869
13:086,5988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0127
|Açılış
|: 6,6040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
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6,6139
En Düşük
6,5655
13:08321,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 3,32
|Açılış
|: 321,04
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
321,63
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|GYHOL
|27,10
|208.766
|% 14,93
|
|VKING
|3,20
|2.327.595
|% 14,29
|
|DGGYO
|6,41
|12.549.508
|% 12,65
|
|RYSAS
|8,80
|2.399.313
|% 10,41
|
|HUBVC
|30,88
|42.645.024
|% 9,35
|
|MIPAZ
|3,11
|114.048.754
|% -12,64
|
|HATEK
|8,29
|7.435.658
|% -10,57
|
|ORMA
|4,00
|41.112
|% -9,71
|
|EMNIS
|1,96
|43.055
|% -9,26
|
|EKIZ
|0,96
|38.521
|% -8,57
|
|THYAO
|14,28
|600.651.441
|% -0,63
|
|ASELS
|28,56
|546.696.953
|% 0,71
|
|HALKB
|6,75
|254.783.218
|% -1,03
|
|IPEKE
|9,82
|252.736.221
|% 6,62
|
|KOZAA
|12,26
|230.678.951
|% 9,07
|
|CEMAS
|1,25
|118.964.733
|% 1,63
|
|ODAS
|2,09
|197.155.879
|% 1,95
|
|EKGYO
|1,52
|135.733.580
|% -0,65
|
|ADESE
|1,51
|130.966.016
|% 3,42
|
|IHLGM
|1,19
|97.249.616
|% 0,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8665
|7,9059
|% 0,39
|
|Frank
|6,1957
|6,2331
|% 0,33
|
|Riyal
|1,6236
|1,6317
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.634
|1.635
|14,78
|
|Altın Gr.
|321
|321
|3,60
|
|Cumhuriyet
|2.127
|2.159
|29,00
|
|Tam
|2.119
|2.172
|31,68
|
|Yarım
|1.024
|1.051
|15,32
|
|Çeyrek
|514
|525
|7,67
|
|Gümüş.Ons
|18,53
|18,57
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,64
|3,65
|0,04
|
|B. Petrol
|58,22
|58,22
|-1,09
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