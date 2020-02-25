METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük
25.02.2020 11:40
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Açıklamalar
GÜNCEL İÇTÜZÜK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821406
BIST
15:18114.670
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -118,82
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
113.850
15:186,1322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0185
|Açılış
|: 6,1430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1580
En Düşük
6,0709
15:186,6452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0077
|Açılış
|: 6,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6813
En Düşük
6,5938
15:18325,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,79
|Açılış
|: 325,38
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|9,99
|34.460.283
|% 18,36
|
|OYAYO
|2,56
|35.834.219
|% 14,80
|
|GSRAY
|4,09
|129.375.189
|% 13,61
|
|MIPAZ
|3,31
|184.532.765
|% 12,59
|
|ALGYO
|16,56
|150.197.892
|% 12,51
|
|BMELK
|1,26
|8.815
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.091,10
|811.713
|% -10,00
|
|JANTS
|60,50
|8.101.099
|% -6,64
|
|GYHOL
|24,00
|805.491
|% -6,61
|
|TURGG
|49,60
|4.261.605
|% -6,24
|
|THYAO
|13,58
|2.334.383.999
|% -2,02
|
|ASELS
|29,10
|1.058.743.553
|% 1,68
|
|KRDMD
|2,81
|521.691.938
|% -0,71
|
|ODAS
|2,20
|356.732.587
|% 0,92
|
|KOZAA
|12,75
|290.794.250
|% 0,31
|
|KRDMD
|2,81
|521.691.938
|% -0,71
|
|THYAO
|13,58
|2.334.383.999
|% -2,02
|
|ODAS
|2,20
|356.732.587
|% 0,92
|
|CEMAS
|1,30
|140.317.202
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,24
|118.787.523
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9411
|7,9809
|% 0,78
|
|Frank
|6,2547
|6,2924
|% 0,51
|
|Riyal
|1,6323
|1,6405
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.647
|-12,97
|
|Altın Gr.
|325
|325
|-0,72
|
|Cumhuriyet
|2.151
|2.183
|-52,00
|
|Tam
|2.147
|2.200
|-53,07
|
|Yarım
|1.038
|1.064
|-25,68
|
|Çeyrek
|520
|532
|-12,83
|
|Gümüş.Ons
|18,34
|18,38
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,63
|3,63
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,41
|55,41
|-0,36
|
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