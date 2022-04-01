METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük
01.04.2022 14:53
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014944
BIST
15:232.251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 17,83
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.255
En Düşük
2.230
15:2314,6967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0251
|Açılış
|: 14,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,7026
En Düşük
14,6377
15:2316,2503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2200
15:23911,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,99
|Açılış
|: 911,74
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
909,09
BIST En Aktif Hisseler15:21
|ULUSE
|124,60
|4.115.912
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|129.887.804
|% 9,91
|
|ASUZU
|80,80
|161.826.051
|% 8,02
|
|YKSLN
|7,79
|120.061.687
|% 7,89
|
|KONKA
|14,05
|82.606.771
|% 7,01
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|PENTA
|344,30
|70.848.086
|% -8,14
|
|ITTFH
|1,36
|49.312.598
|% -6,21
|
|AKFGY
|3,13
|24.360.599
|% -5,72
|
|AYCES
|68,95
|2.713.839
|% -4,30
|
|GARAN
|12,52
|4.492.724.969
|% 2,62
|
|THYAO
|32,74
|2.489.448.629
|% 1,49
|
|PETKM
|9,42
|2.035.328.983
|% 4,32
|
|TUPRS
|228,10
|1.769.452.111
|% 6,39
|
|KRDMD
|15,45
|1.673.829.453
|% 0,98
|
|GARAN
|12,52
|4.492.724.969
|% 2,62
|
|PETKM
|9,42
|2.035.328.983
|% 4,32
|
|AKBNK
|7,34
|1.453.060.918
|% 1,10
|
|ODAS
|1,75
|333.770.100
|% 3,55
|
|YKBNK
|4,14
|770.991.259
|% 1,47
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6906
|14,6944
|% 0,16
|
|Euro
|16,2325
|16,2415
|% -0,05
|
|Sterlin
|19,2382
|19,3347
|% 0,09
|
|Frank
|15,8306
|15,9260
|% -0,01
|
|Riyal
|3,9050
|3,9246
|% 0,18
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|-7,57
|
|Altın Gr.
|912
|912
|-1,90
|
|Cumhuriyet
|6.022
|6.131
|-28,00
|
|Tam
|6.006
|6.155
|-31,16
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|-15,07
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|-7,53
|
|Gümüş.Ons
|24,56
|24,60
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|-0,03
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,98
|