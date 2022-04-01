METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük
01.04.2022 14:53
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014947
BIST
15:222.252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 19,01
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.255
En Düşük
2.230
15:2214,6944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0228
|Açılış
|: 14,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,7026
En Düşük
14,6377
15:2216,2415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0085
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2200
15:22911,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,09
|Açılış
|: 911,93
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
909,09
BIST En Aktif Hisseler15:22
|ULUSE
|124,60
|4.115.912
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|129.896.894
|% 9,91
|
|ASUZU
|80,90
|162.517.874
|% 8,16
|
|YKSLN
|7,79
|120.337.271
|% 7,89
|
|KONKA
|14,10
|83.591.933
|% 7,39
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|PENTA
|345,00
|71.531.474
|% -7,95
|
|ITTFH
|1,36
|49.418.944
|% -6,21
|
|AKFGY
|3,14
|24.389.495
|% -5,42
|
|AYCES
|68,60
|2.721.458
|% -4,79
|
|GARAN
|12,52
|4.498.136.900
|% 2,62
|
|THYAO
|32,76
|2.492.584.972
|% 1,55
|
|PETKM
|9,42
|2.042.567.585
|% 4,32
|
|TUPRS
|228,00
|1.773.733.448
|% 6,34
|
|KRDMD
|15,43
|1.678.428.202
|% 0,85
|
|GARAN
|12,52
|4.498.136.900
|% 2,62
|
|PETKM
|9,42
|2.042.567.585
|% 4,32
|
|AKBNK
|7,34
|1.475.206.494
|% 1,10
|
|ODAS
|1,74
|345.119.253
|% 2,96
|
|YKBNK
|4,13
|773.047.222
|% 1,23
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6906
|14,6944
|% 0,16
|
|Euro
|16,2325
|16,2415
|% -0,05
|
|Sterlin
|19,2357
|19,3321
|% 0,07
|
|Frank
|15,8326
|15,9280
|% 0,00
|
|Riyal
|3,9051
|3,9247
|% 0,18
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|-10,42
|
|Altın Gr.
|913
|913
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|6.033
|6.124
|-35,00
|
|Tam
|6.012
|6.162
|-24,19
|
|Yarım
|2.906
|2.981
|-11,70
|
|Çeyrek
|1.458
|1.490
|-5,84
|
|Gümüş.Ons
|24,49
|24,52
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|-0,03
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,62
|