METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
25.02.2020 11:40
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Açıklamalar
İZAHNAME TADİL METNİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821403
BIST
12:12115.454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 664,63
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
115.002
12:126,1447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0310
|Açılış
|: 6,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1451
En Düşük
6,0709
12:126,6728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0353
|Açılış
|: 6,6610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6768
En Düşük
6,5938
12:12326,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,15
|Açılış
|: 326,32
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,23
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|10,00
|20.261.071
|% 18,48
|
|RALYH
|9,08
|18
|% 14,94
|
|MIPAZ
|3,34
|122.826.121
|% 13,61
|
|OYAYO
|2,50
|20.957.789
|% 12,11
|
|YBTAS
|6.222,30
|329.782
|% 10,00
|
|BURVA
|12,01
|7.206
|% -14,21
|
|BASCM
|3,08
|19.364
|% -9,94
|
|JANTS
|61,10
|5.570.092
|% -5,71
|
|TURGG
|50,75
|2.173.486
|% -4,06
|
|BJKAS
|2,94
|13.596.563
|% -2,65
|
|THYAO
|13,84
|968.423.305
|% -0,14
|
|ASELS
|29,42
|575.555.812
|% 2,80
|
|KRDMD
|2,84
|269.160.690
|% 0,35
|
|IPEKE
|10,49
|197.417.215
|% 0,87
|
|KOZAA
|12,81
|195.951.436
|% 0,79
|
|KRDMD
|2,84
|269.160.690
|% 0,35
|
|ODAS
|2,22
|195.085.518
|% 1,83
|
|THYAO
|13,84
|968.423.305
|% -0,14
|
|CEMAS
|1,31
|67.886.426
|% 0,77
|
|IHLGM
|1,26
|54.325.074
|% 1,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9398
|7,9796
|% 0,76
|
|Frank
|6,2539
|6,2916
|% 0,50
|
|Riyal
|1,6302
|1,6383
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.656
|-4,04
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|2.159
|2.191
|-44,00
|
|Tam
|2.151
|2.205
|-48,67
|
|Yarım
|1.040
|1.066
|-23,55
|
|Çeyrek
|521
|533
|-11,77
|
|Gümüş.Ons
|18,44
|18,48
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,64
|3,64
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,86
|55,86
|0,09
|
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