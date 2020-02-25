METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
25.02.2020 11:40
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Açıklamalar
İZAHNAME TADİL METNİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821404
BIST
17:26115.133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 343,92
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
113.850
17:266,1258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0121
|Açılış
|: 6,1290
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1580
En Düşük
6,0709
17:266,6432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0057
|Açılış
|: 6,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6813
En Düşük
6,5938
17:26324,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -1,53
|Açılış
|: 324,64
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|ALGYO
|17,66
|228.104.827
|% 19,98
|
|HATEK
|10,12
|41.262.538
|% 19,91
|
|ALCAR
|65,10
|20.744.112
|% 17,72
|
|BURCE
|7,07
|3.734.081
|% 14,96
|
|OYAYO
|2,56
|36.097.213
|% 14,80
|
|BMELK
|1,26
|8.815
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.091,10
|811.713
|% -10,00
|
|TURGG
|49,30
|4.890.384
|% -6,81
|
|GYHOL
|24,00
|805.491
|% -6,61
|
|JANTS
|60,65
|9.218.821
|% -6,40
|
|THYAO
|13,67
|3.058.493.819
|% -1,37
|
|ASELS
|29,26
|1.311.688.034
|% 2,24
|
|KRDMD
|2,84
|624.666.614
|% 0,35
|
|KARSN
|2,05
|599.701.471
|% 10,22
|
|ODAS
|2,21
|421.265.116
|% 1,38
|
|KARSN
|2,05
|599.701.471
|% 10,22
|
|THYAO
|13,67
|3.058.493.819
|% -1,37
|
|KRDMD
|2,84
|624.666.614
|% 0,35
|
|IHLGM
|1,31
|246.755.675
|% 5,65
|
|ODAS
|2,21
|421.265.116
|% 1,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9326
|7,9724
|% 0,67
|
|Frank
|6,2476
|6,2853
|% 0,40
|
|Riyal
|1,6296
|1,6378
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.650
|-10,19
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|2.166
|2.198
|-37,00
|
|Tam
|2.153
|2.207
|-46,58
|
|Yarım
|1.041
|1.067
|-22,54
|
|Çeyrek
|522
|534
|-11,26
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,37
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|3,62
|3,63
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,49
|55,49
|-0,28
|