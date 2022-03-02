METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.03.2022 14:09
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006452
BIST
15:521.992
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 22,42
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
2.000
En Düşük
1.962
15:5214,0683
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1727
|Açılış
|: 14,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,1018
En Düşük
13,8221
15:5215,6545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1477
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,6830
En Düşük
15,4208
15:52870,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,96
|Açılış
|: 870,93
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
881,22
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler15:50
|PRKAB
|43,50
|26.483.513
|% 9,96
|
|ISGYO
|6,65
|233.993.860
|% 9,92
|
|KONKA
|11,08
|122.637.806
|% 9,92
|
|MSGYO
|4,15
|18.288.491
|% 9,79
|
|KSTUR
|263,00
|329.966
|% 9,58
|
|AKFGY
|3,61
|110.086.820
|% -9,98
|
|KARYE
|15,56
|34.116.568
|% -9,95
|
|DIRIT
|3,47
|229.776
|% -9,87
|
|ATSYH
|14,50
|1.611.015
|% -9,20
|
|ORMA
|30,26
|593.871
|% -8,30
|
|KRDMD
|13,11
|4.827.231.588
|% 6,93
|
|THYAO
|25,92
|3.679.913.609
|% 2,61
|
|EREGL
|34,66
|2.895.013.130
|% 4,46
|
|ASELS
|23,44
|1.323.229.939
|% -2,33
|
|GARAN
|11,69
|1.022.146.812
|% 0,60
|
|KRDMD
|13,11
|4.827.231.588
|% 6,93
|
|YKBNK
|3,69
|749.782.202
|% 1,65
|
|THYAO
|25,92
|3.679.913.609
|% 2,61
|
|GARAN
|11,69
|1.022.146.812
|% 0,60
|
|EREGL
|34,66
|2.895.013.130
|% 4,46
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0616
|14,0706
|% 1,26
|
|Euro
|15,6230
|15,6561
|% 0,96
|
|Sterlin
|18,6811
|18,7748
|% 1,22
|
|Frank
|15,2283
|15,3200
|% 1,07
|
|Riyal
|3,7378
|3,7565
|% 1,27
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|-19,28
|
|Altın Gr.
|871
|871
|2,06
|
|Cumhuriyet
|5.789
|5.877
|77,00
|
|Tam
|5.761
|5.907
|75,86
|
|Yarım
|2.784
|2.857
|36,70
|
|Çeyrek
|1.397
|1.429
|18,35
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,06
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,35
|-0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|6,18
|