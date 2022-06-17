METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
17.06.2022 12:02
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037888
BIST
14:242.503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 18,10
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.514
En Düşük
2.486
14:2417,2934
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0049
|Açılış
|: 17,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3273
En Düşük
17,2421
14:2418,1667
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,1085
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,2939
En Düşük
18,1090
14:241.026,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -6,82
|Açılış
|: 1.026,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.024,19
BIST En Aktif Hisseler14:21
|ORMA
|28,60
|98.936
|% 10,00
|
|IMASM
|48,74
|4.879.390
|% 9,97
|
|SANEL
|6,76
|8.375.940
|% 9,74
|
|LIDFA
|10,57
|5.264.066
|% 9,65
|
|DAGHL
|29,32
|1.371.005
|% 8,35
|
|BRKO
|1,44
|1.733.739
|% -10,00
|
|DOBUR
|48,00
|1.159.902
|% -6,71
|
|TDGYO
|6,37
|2.662.434
|% -4,50
|
|BAYRK
|5,98
|4.631.936
|% -4,01
|
|DOAS
|76,75
|93.849.599
|% -3,88
|
|THYAO
|47,82
|2.150.017.868
|% 1,01
|
|EREGL
|28,64
|1.742.861.722
|% -1,92
|
|SISE
|21,62
|1.185.763.911
|% 2,66
|
|SASA
|45,28
|969.048.929
|% -0,35
|
|KOZAL
|190,60
|890.097.048
|% 6,12
|
|PRDGS
|2,78
|445.782.012
|% 0,72
|
|ODAS
|2,93
|352.874.325
|% -2,98
|
|EKGYO
|2,57
|205.288.769
|% 0,78
|
|YKBNK
|4,70
|372.879.879
|% 1,08
|
|DOHOL
|3,93
|257.373.287
|% 0,77
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2640
|17,2767
|% -0,12
|
|Euro
|18,1349
|18,1622
|% -0,62
|
|Sterlin
|21,2058
|21,3122
|% -0,47
|
|Frank
|17,8581
|17,9657
|% 0,18
|
|Riyal
|4,5923
|4,6153
|% -0,11
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-11,39
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|-5,96
|
|Cumhuriyet
|6.840
|6.944
|80,00
|
|Tam
|6.798
|6.901
|-65,00
|
|Yarım
|3.337
|3.375
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.687
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,87
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,16
|-0,06
|
|B. Petrol
|120
|120
|-0,12
|
Seans Raporu
14:21
daha fazla
-
14:35EPLAS
Yüzde 4.84 oranında artışla 17.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 016, 943 adet işlem
-
14:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 7 artarak (% 0.72 ) 2, 739
-
14:33XU100
Endeks 2, 501 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 63 üstünde . İşlem hacmi 16, 428.00 milyon TL de
-
14:33ORMA
Yüzde 10.00 oranında artışla 28.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 469 adet işlem
-
14:32SANEL
Yüzde 8.12 oranında artışla 6.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 264, 996 adet işlem