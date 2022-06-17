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METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

17.06.2022 12:02
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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İzahname Tadil Metni



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037888


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Tam 6.798 6.901 -65,00  
Yarım 3.337 3.375 -32,00  
Çeyrek 1.672 1.687 -16,00  
Gümüş.Ons 21,84 21,87 -0,09  
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