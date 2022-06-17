METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
17.06.2022 12:02
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037887
BIST
15:502.514
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 28,15
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.518
En Düşük
2.486
15:5017,3176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0193
|Açılış
|: 17,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3273
En Düşük
17,2421
15:5018,1818
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0934
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,2939
En Düşük
18,1090
15:501.029,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,74
|Açılış
|: 1.029,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.023,71
BIST En Aktif Hisseler15:48
|ORMA
|28,60
|98.936
|% 10,00
|
|IMASM
|48,74
|5.004.505
|% 9,97
|
|TSGYO
|5,37
|74.098.132
|% 9,82
|
|LIDFA
|10,57
|5.264.066
|% 9,65
|
|SANEL
|6,70
|9.048.459
|% 8,77
|
|BRKO
|1,44
|1.733.739
|% -10,00
|
|DOBUR
|48,00
|1.159.902
|% -6,71
|
|TDGYO
|6,33
|4.110.782
|% -5,10
|
|BAYRK
|5,96
|6.340.327
|% -4,33
|
|DOAS
|77,00
|110.390.193
|% -3,57
|
|THYAO
|47,98
|2.821.772.990
|% 1,35
|
|EREGL
|28,82
|2.324.102.118
|% -1,30
|
|SASA
|45,72
|1.313.840.662
|% 0,62
|
|SISE
|21,70
|1.305.618.145
|% 3,04
|
|KOZAL
|192,10
|1.016.790.920
|% 6,96
|
|PRDGS
|2,79
|467.201.403
|% 1,09
|
|ODAS
|2,94
|404.497.834
|% -2,65
|
|YKBNK
|4,74
|611.627.070
|% 1,94
|
|AKBNK
|8,68
|839.619.594
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,57
|220.010.351
|% 0,78
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3077
|17,3190
|% 0,12
|
|Euro
|18,1595
|18,1773
|% -0,54
|
|Sterlin
|21,1659
|21,2721
|% -0,66
|
|Frank
|17,8806
|17,9883
|% 0,30
|
|Riyal
|4,5975
|4,6206
|% 0,00
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|-6,62
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.030
|-3,43
|
|Cumhuriyet
|6.834
|6.937
|73,00
|
|Tam
|6.815
|6.921
|-45,00
|
|Yarım
|3.346
|3.385
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.692
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,86
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,18
|-0,04
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,37
|
Seans Raporu
15:48
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-
16:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 46 artarak (% 1.30 ) 2, 755
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16:03
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, EREGL, SASA
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16:03XU100
Endeks 2, 515 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 18 üstünde . İşlem hacmi 21, 462.00 milyon TL de
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16:03SANEL
Yüzde 8.77 oranında artışla 6.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 376, 799 adet işlem
-
16:02DERIM
Yüzde 4.67 oranında artışla 5.83 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 221, 742 adet işlem