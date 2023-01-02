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METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

02.01.2023 16:56
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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İzahname Tadil Metni




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092212


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Altın Ons 1.824 1.825 0,60  
Altın Gr. 1.097 1.098 1,18  
Cumhuriyet 7.411 7.523 42,00  
Tam 7.438 7.507 74,00  
Yarım 3.602 3.670 37,00  
Çeyrek 1.806 1.835 19,00  
Gümüş.Ons 23,95 24,00 0,04  
Gümüş Gr. 14,41 14,44 0,04  
B. Petrol 86,00 86,00 2,54  
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