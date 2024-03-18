METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
18.03.2024 15:46
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259745
BIST
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16:578.754
En Düşük
|Değişim
|: -0,85%
|| -75,14
|Açılış
|: 8.845
|
|Önceki Kapanış
|: 8.829
|
8.746
En Yüksek
8.863
16:5732,3034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1763
|Açılış
|: 33,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,4320
En Düşük
32,0900
16:5735,2317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,1137
|Açılış
|: 36,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,4441
En Düşük
34,9627
16:572.240,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 13,24
|Açılış
|: 2.240,32
|
|Önceki Kapanış
|: 2.227,09
|
2.247,14
En Düşük
2.223,86
BIST En Aktif Hisseler16:55
|AKENR
|6,60
|22.185.379
|% 10,00
|
|MEPET
|13,31
|16.494.120
|% 10,00
|
|PKART
|76,50
|32.479.142
|% 9,99
|
|ATLAS
|5,85
|12.129.694
|% 9,96
|
|BRKVY
|199,80
|38.003.042
|% 9,96
|
|FONET
|28,08
|54.430.609
|% -10,00
|
|GEREL
|41,44
|276.301.814
|% -9,99
|
|ARTMS
|59,05
|1.021.959.873
|% -9,98
|
|PEKGY
|23,88
|246.187.985
|% -9,95
|
|AKFYE
|28,62
|338.557.457
|% -9,94
|
|DOAS
|315,00
|4.011.162.669
|% 5,18
|
|TUPRS
|166,50
|3.977.896.025
|% 2,15
|
|THYAO
|269,25
|3.843.882.732
|% -0,37
|
|ALVES
|56,45
|2.908.560.459
|% -7,08
|
|EREGL
|44,30
|2.858.700.027
|% -0,23
|
|ZOREN
|5,27
|1.246.065.972
|% 2,73
|
|ISCTR
|10,37
|1.617.469.907
|% 1,27
|
|EKGYO
|10,63
|1.072.104.954
|% -1,39
|
|AKFGY
|2,51
|205.407.161
|% -4,92
|
|YKBNK
|22,18
|1.774.712.696
|% 0,64
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2967
|32,3026
|% 0,55
|
|Euro
|35,2140
|35,2353
|% 0,33
|
|Sterlin
|42,2408
|42,4525
|% 1,57
|
|Frank
|37,4901
|37,6780
|% 1,44
|
|Riyal
|8,8463
|8,8907
|% 1,55
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,18
|25,21
|% 0,66
|
|Platin
|918,35
|920,02
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.037,98
|1.041,67
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,87
|85,87
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.159,90
|2.160,14
|% 0,66
|