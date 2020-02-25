METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname
25.02.2020 11:41
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Açıklamalar
GÜNCEL İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821407
BIST
12:27115.106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 316,74
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
114.970
12:276,1500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0363
|Açılış
|: 6,1440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1500
En Düşük
6,0709
12:276,6781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0406
|Açılış
|: 6,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6781
En Düşük
6,5938
12:27326,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,50
|Açılış
|: 326,67
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,23
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|9,98
|23.143.269
|% 18,25
|
|RALYH
|9,08
|18
|% 14,94
|
|MIPAZ
|3,33
|127.412.626
|% 13,27
|
|OYAYO
|2,51
|21.830.657
|% 12,56
|
|ALGYO
|16,51
|63.003.664
|% 12,17
|
|BURVA
|12,01
|7.206
|% -14,21
|
|BASCM
|3,08
|19.364
|% -9,94
|
|JANTS
|61,00
|5.880.579
|% -5,86
|
|TURGG
|50,10
|2.443.354
|% -5,29
|
|SNGYO
|1,30
|325.545
|% -2,99
|
|THYAO
|13,78
|1.038.443.515
|% -0,58
|
|ASELS
|29,22
|653.237.061
|% 2,10
|
|KRDMD
|2,84
|292.959.343
|% 0,35
|
|ODAS
|2,20
|216.439.863
|% 0,92
|
|IPEKE
|10,48
|199.996.658
|% 0,77
|
|KRDMD
|2,84
|292.959.343
|% 0,35
|
|ODAS
|2,20
|216.439.863
|% 0,92
|
|THYAO
|13,78
|1.038.443.515
|% -0,58
|
|CEMAS
|1,31
|75.395.561
|% 0,77
|
|IHLGM
|1,26
|59.734.884
|% 1,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9491
|7,9889
|% 0,88
|
|Frank
|6,2632
|6,3009
|% 0,65
|
|Riyal
|1,6325
|1,6407
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.650
|-9,25
|
|Altın Gr.
|327
|327
|0,63
|
|Cumhuriyet
|2.163
|2.196
|-39,00
|
|Tam
|2.157
|2.211
|-42,64
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-20,63
|
|Çeyrek
|523
|535
|-10,31
|
|Gümüş.Ons
|18,41
|18,45
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,64
|3,65
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,66
|55,66
|-0,11
|
Seans Raporu
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12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
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12:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YBTAS, MMCAS, YONGA, BJKAS, BALAT, TMPOL
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12:28
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BASCM, CRDFA