METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname
09.07.2020 12:34
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858188
BIST
13:52119.095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 382,69
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
117.997
13:526,8684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0076
|Açılış
|: 6,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8691
En Düşük
6,8526
13:527,7851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0099
|Açılış
|: 7,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7558
13:52399,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,76
|Açılış
|: 399,47
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|36.899.740
|% 10,00
|
|KENT
|917,10
|34.016.873
|% 9,99
|
|GLRYH
|13,32
|12.772.590
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,39
|10.501.038
|% 9,98
|
|LKMNH
|9,60
|43.271.900
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,93
|10.212.429
|% -10,00
|
|PEKGY
|9,62
|69.607.835
|% -9,93
|
|KPHOL
|3,28
|34.219
|% -9,89
|
|ARTI
|1,96
|877.572
|% -9,68
|
|EMNIS
|3,48
|39.613
|% -9,61
|
|SISE
|6,69
|2.480.249.785
|% 5,02
|
|THYAO
|11,78
|1.306.727.178
|% 4,16
|
|TRKCM
|4,71
|939.790.719
|% 9,28
|
|EKGYO
|2,26
|836.501.459
|% -0,88
|
|KRDMD
|3,25
|630.406.722
|% -0,61
|
|SISE
|6,69
|2.480.249.785
|% 5,02
|
|EKGYO
|2,26
|836.501.459
|% -0,88
|
|TRKCM
|4,71
|939.790.719
|% 9,28
|
|KRDMD
|3,25
|630.406.722
|% -0,61
|
|PETKM
|4,36
|616.394.520
|% 1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6505
|8,6939
|% 0,32
|
|Frank
|7,2824
|7,3263
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8250
|1,8342
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-0,09
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,29
|
|Cumhuriyet
|2.598
|2.618
|12,90
|
|Tam
|2.674
|2.687
|13,30
|
|Yarım
|1.299
|1.314
|6,40
|
|Çeyrek
|649
|658
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|18,82
|18,86
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|4,18
|4,19
|0,06
|
|B. Petrol
|43,37
|43,37
|0,07
|