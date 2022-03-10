METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname
10.03.2022 14:55
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009039
BIST
15:082.034
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -8,33
|Açılış
|: 2.055
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.068
En Düşük
2.030
15:0814,8296
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1811
|Açılış
|: 25,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,0900
|
14,8390
En Düşük
14,6097
15:0816,4758
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,2217
|Açılış
|: 12,3514
|
|Önceki Kapanış
|: 12,1198
|
16,5054
En Düşük
16,1888
15:08955,51
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 16,87
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler15:08
|UZERB
|42,90
|443.708
|% 10,00
|
|OTTO
|34,98
|943.131
|% 10,00
|
|GZNMI
|18,63
|2.649.242
|% 9,98
|
|GRSEL
|9,97
|1.249.759
|% 9,92
|
|FORMT
|1,00
|22.459.200
|% 9,89
|
|SKTAS
|3,06
|18.648.850
|% -6,99
|
|NTHOL
|9,04
|66.120.786
|% -6,71
|
|OZKGY
|7,50
|37.804.811
|% -4,70
|
|OZKGY
|7,50
|37.804.811
|% -4,70
|
|YBTAS
|17.001,10
|205.526
|% -4,38
|
|KRDMD
|14,93
|3.607.390.759
|% 4,19
|
|THYAO
|25,90
|2.708.847.987
|% -0,92
|
|SASA
|54,35
|1.765.898.401
|% -2,60
|
|TUPRS
|201,10
|1.526.417.948
|% 2,60
|
|EREGL
|34,22
|1.370.300.969
|% 1,06
|
|KRDMD
|14,93
|3.607.390.759
|% 4,19
|
|EKGYO
|2,14
|400.470.006
|% -1,83
|
|ODAS
|1,45
|221.430.184
|% -2,68
|
|DOHOL
|3,13
|410.329.481
|% -0,63
|
|YKBNK
|3,69
|431.496.993
|% -1,34
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8203
|14,8296
|% 1,24
|
|Euro
|16,4326
|16,4758
|% 1,36
|
|Sterlin
|19,4251
|19,5225
|% 0,96
|
|Frank
|15,9219
|16,0178
|% 1,15
|
|Riyal
|3,9380
|3,9577
|% 1,23
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|955
|956
|16,87
|
|Cumhuriyet
|6.335
|6.430
|135,00
|
|Tam
|6.296
|6.458
|146,57
|
|Yarım
|3.043
|3.124
|70,90
|
|Çeyrek
|1.526
|1.562
|35,45
|
|Gümüş Gr.
|12,36
|12,37
|0,25
|
Seans Raporu
15:08
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15:22VERUS
Yüzde -3.56 oranında düşüşle 52.75 lira fiyatla işlem gören hissede 394, 301 adet işlem
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15:21XU100
Endeks 2, 035 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 36 altında . İşlem hacmi 25, 686.00 milyon TL de
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15:21OZKGY
Yüzde -4.45 oranında düşüşle 7.52 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 872, 923 adet işlem
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15:21OZKGY
Yüzde -4.45 oranında düşüşle 7.52 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 872, 923 adet işlem
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15:20NTHOL
Yüzde -6.50 oranında düşüşle 9.06 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 157, 904 adet işlem