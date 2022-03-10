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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:082.034
Değişim :  -0,41% |  -8,33
Açılış :  2.055  
Önceki Kapanış :  2.043  
En Yüksek
2.068 En Düşük
2.030
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:08
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UZERB 42,90 443.708 % 10,00  
OTTO 34,98 943.131 % 10,00  
GZNMI 18,63 2.649.242 % 9,98  
GRSEL 9,97 1.249.759 % 9,92  
FORMT 1,00 22.459.200 % 9,89  
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15:08 Alış Satış %  
Dolar 14,8203 14,8296 % 1,24  
Euro 16,4326 16,4758 % 1,36  
Sterlin 19,4251 19,5225 % 0,96  
Frank 15,9219 16,0178 % 1,15  
Riyal 3,9380 3,9577 % 1,23  
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15:08 Alış Satış %  
Altın Gr. 955 956 16,87  
Cumhuriyet 6.335 6.430 135,00  
Tam 6.296 6.458 146,57  
Yarım 3.043 3.124 70,90  
Çeyrek 1.526 1.562 35,45  
Gümüş Gr. 12,36 12,37 0,25  
Seans Raporu 15:08
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