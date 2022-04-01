METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname
01.04.2022 14:54
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014950
BIST
15:232.251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 17,83
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.255
En Düşük
2.230
15:2314,6982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0266
|Açılış
|: 14,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,7026
En Düşük
14,6377
15:2316,2558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0058
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2200
15:23911,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,99
|Açılış
|: 911,74
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
909,09
BIST En Aktif Hisseler15:23
|ULUSE
|124,60
|4.124.634
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|129.919.035
|% 9,91
|
|ASUZU
|80,95
|163.073.081
|% 8,22
|
|YKSLN
|7,80
|120.573.616
|% 8,03
|
|KONKA
|14,14
|84.747.786
|% 7,69
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|PENTA
|344,90
|71.728.799
|% -7,98
|
|ITTFH
|1,37
|49.483.285
|% -5,52
|
|AKFGY
|3,14
|24.492.851
|% -5,42
|
|AYCES
|68,60
|2.722.968
|% -4,79
|
|GARAN
|12,49
|4.530.409.074
|% 2,38
|
|THYAO
|32,72
|2.505.047.619
|% 1,43
|
|PETKM
|9,40
|2.054.343.097
|% 4,10
|
|TUPRS
|227,70
|1.779.415.228
|% 6,20
|
|KRDMD
|15,42
|1.686.107.734
|% 0,78
|
|GARAN
|12,49
|4.530.409.074
|% 2,38
|
|PETKM
|9,40
|2.054.343.097
|% 4,10
|
|AKBNK
|7,33
|1.486.164.445
|% 0,96
|
|ODAS
|1,74
|345.736.880
|% 2,96
|
|YKBNK
|4,13
|784.836.911
|% 1,23
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6896
|14,6982
|% 0,18
|
|Euro
|16,2421
|16,2558
|% 0,04
|
|Sterlin
|19,2277
|19,3242
|% 0,03
|
|Frank
|15,8299
|15,9253
|% -0,02
|
|Riyal
|3,9050
|3,9246
|% 0,18
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|-8,75
|
|Altın Gr.
|913
|913
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|6.033
|6.124
|-35,00
|
|Tam
|6.012
|6.162
|-24,19
|
|Yarım
|2.906
|2.981
|-11,70
|
|Çeyrek
|1.458
|1.490
|-5,84
|
|Gümüş.Ons
|24,53
|24,57
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|-0,03
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,66
|
Seans Raporu
15:23
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-
15:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 07 artarak (% 1.05 ) 2, 503
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15:38XU100
Endeks 2, 252 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 85 üstünde . İşlem hacmi 29, 002.00 milyon TL de
-
15:38KONKA
Yüzde 7.39 oranında artışla 14.10 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 107, 845 adet işlem
-
15:37MIPAZ
Yüzde 4.02 oranında artışla 5.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 293, 262 adet işlem
-
15:36AGHOL
Yüzde 4.26 oranında artışla 38.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 937, 247 adet işlem