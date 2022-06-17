METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname
17.06.2022 15:39
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037936
BIST
15:502.514
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 28,15
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.518
En Düşük
2.486
15:5017,3173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0190
|Açılış
|: 17,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3273
En Düşük
17,2421
15:5018,1791
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0961
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,2939
En Düşük
18,1090
15:501.029,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,17
|Açılış
|: 1.029,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.023,71
BIST En Aktif Hisseler15:49
|ORMA
|28,60
|98.936
|% 10,00
|
|IMASM
|48,74
|5.004.505
|% 9,97
|
|TSGYO
|5,37
|74.098.105
|% 9,82
|
|LIDFA
|10,57
|5.264.066
|% 9,65
|
|SANEL
|6,69
|8.990.301
|% 8,60
|
|BRKO
|1,44
|1.733.739
|% -10,00
|
|DOBUR
|48,00
|1.159.902
|% -6,71
|
|TDGYO
|6,36
|4.103.344
|% -4,65
|
|BAYRK
|5,96
|6.340.327
|% -4,33
|
|DOAS
|76,85
|110.193.601
|% -3,76
|
|THYAO
|48,02
|2.818.772.999
|% 1,44
|
|EREGL
|28,84
|2.308.302.591
|% -1,23
|
|SASA
|45,74
|1.311.709.597
|% 0,66
|
|SISE
|21,72
|1.304.329.427
|% 3,13
|
|KOZAL
|192,20
|1.015.904.500
|% 7,02
|
|PRDGS
|2,79
|467.166.019
|% 1,09
|
|ODAS
|2,95
|404.444.159
|% -2,32
|
|YKBNK
|4,75
|604.871.991
|% 2,15
|
|AKBNK
|8,69
|834.839.507
|% 2,60
|
|EKGYO
|2,58
|219.991.931
|% 1,18
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3069
|17,3179
|% 0,11
|
|Euro
|18,1617
|18,1835
|% -0,50
|
|Sterlin
|21,1688
|21,2749
|% -0,64
|
|Frank
|17,8872
|17,9950
|% 0,34
|
|Riyal
|4,5968
|4,6199
|% -0,02
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|-6,57
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|-3,91
|
|Cumhuriyet
|6.827
|6.930
|66,00
|
|Tam
|6.813
|6.920
|-46,00
|
|Yarım
|3.345
|3.385
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.692
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,89
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,17
|12,18
|-0,04
|
|B. Petrol
|120
|120
|-0,14
|
Seans Raporu
15:49
daha fazla
-
16:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 46 artarak (% 1.30 ) 2, 755
-
16:03
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, EREGL, SASA
-
16:03XU100
Endeks 2, 515 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 18 üstünde . İşlem hacmi 21, 462.00 milyon TL de
-
16:03SANEL
Yüzde 8.77 oranında artışla 6.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 376, 799 adet işlem
-
16:02DERIM
Yüzde 4.67 oranında artışla 5.83 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 221, 742 adet işlem