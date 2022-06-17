METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname
17.06.2022 15:40
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037938
BIST
15:242.513
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 27,87
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.518
En Düşük
2.486
15:2417,3189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0206
|Açılış
|: 17,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3273
En Düşük
17,2421
15:2418,1864
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0888
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,2939
En Düşük
18,1090
15:241.027,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -5,05
|Açılış
|: 1.027,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.023,71
BIST En Aktif Hisseler15:24
|ORMA
|28,60
|98.936
|% 10,00
|
|IMASM
|48,74
|5.000.752
|% 9,97
|
|LIDFA
|10,57
|5.264.066
|% 9,65
|
|TSGYO
|5,35
|70.293.820
|% 9,41
|
|DAGHL
|29,32
|1.371.005
|% 8,35
|
|BRKO
|1,44
|1.733.739
|% -10,00
|
|DOBUR
|48,00
|1.159.902
|% -6,71
|
|TDGYO
|6,37
|3.708.556
|% -4,50
|
|BAYRK
|5,98
|6.105.085
|% -4,01
|
|YGGYO
|21,50
|12.293.572
|% -3,93
|
|THYAO
|48,00
|2.707.047.958
|% 1,39
|
|EREGL
|28,80
|2.196.341.366
|% -1,37
|
|SISE
|21,70
|1.276.579.290
|% 3,04
|
|SASA
|45,74
|1.264.709.427
|% 0,66
|
|KOZAL
|190,80
|929.516.501
|% 6,24
|
|PRDGS
|2,80
|462.731.631
|% 1,45
|
|ODAS
|2,95
|388.625.988
|% -2,32
|
|YKBNK
|4,74
|538.888.639
|% 1,94
|
|AKBNK
|8,67
|772.985.185
|% 2,36
|
|EKGYO
|2,58
|218.760.629
|% 1,18
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2900
|17,3189
|% 0,12
|
|Euro
|18,1616
|18,1864
|% -0,49
|
|Sterlin
|21,1770
|21,2832
|% -0,61
|
|Frank
|17,8911
|17,9989
|% 0,36
|
|Riyal
|4,6003
|4,6234
|% 0,06
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|-9,09
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.028
|-5,42
|
|Cumhuriyet
|6.822
|6.925
|61,00
|
|Tam
|6.807
|6.913
|-53,00
|
|Yarım
|3.342
|3.381
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.690
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,86
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,15
|-0,07
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,46
|
Seans Raporu
15:24
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-
15:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 81 artarak (% 1.21 ) 2, 249
-
15:38
OYAYO, IPEKE, MZHLD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:38
YGGYO, BAYRK, RAYSG değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:38IPEKE
Yüzde 6.20 oranında artışla 18.68 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 427, 225 adet işlem
-
15:37PEGYO
Yüzde 4.64 oranında artışla 1.58 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 991, 050 adet işlem