METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname
17.06.2022 15:40
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037939
BIST
15:362.516
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 30,46
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.518
En Düşük
2.486
15:3617,3204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0221
|Açılış
|: 17,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3273
En Düşük
17,2421
15:3618,1721
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,1031
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,2939
En Düşük
18,1090
15:361.029,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,29
|Açılış
|: 1.029,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.023,71
BIST En Aktif Hisseler15:34
|ORMA
|28,60
|98.936
|% 10,00
|
|IMASM
|48,74
|5.001.776
|% 9,97
|
|LIDFA
|10,57
|5.264.066
|% 9,65
|
|TSGYO
|5,35
|71.884.972
|% 9,41
|
|SANEL
|6,70
|8.967.469
|% 8,77
|
|BRKO
|1,44
|1.733.739
|% -10,00
|
|DOBUR
|48,00
|1.159.902
|% -6,71
|
|TDGYO
|6,34
|3.862.964
|% -4,95
|
|YGGYO
|21,50
|12.510.719
|% -3,93
|
|BAYRK
|5,99
|6.218.253
|% -3,85
|
|THYAO
|47,94
|2.764.455.986
|% 1,27
|
|EREGL
|28,82
|2.235.475.670
|% -1,30
|
|SASA
|45,68
|1.296.033.867
|% 0,53
|
|SISE
|21,68
|1.289.840.638
|% 2,94
|
|KOZAL
|192,10
|996.140.652
|% 6,96
|
|PRDGS
|2,80
|464.666.527
|% 1,45
|
|ODAS
|2,95
|398.356.678
|% -2,32
|
|YKBNK
|4,75
|566.245.346
|% 2,15
|
|AKBNK
|8,70
|801.389.070
|% 2,72
|
|EKGYO
|2,57
|219.627.129
|% 0,78
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2998
|17,3042
|% 0,03
|
|Euro
|18,1396
|18,1624
|% -0,62
|
|Sterlin
|21,1678
|21,2740
|% -0,65
|
|Frank
|17,8778
|17,9855
|% 0,29
|
|Riyal
|4,5983
|4,6214
|% 0,02
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|-9,09
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.028
|-5,42
|
|Cumhuriyet
|6.822
|6.925
|61,00
|
|Tam
|6.807
|6.913
|-53,00
|
|Yarım
|3.342
|3.381
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.690
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,86
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,15
|-0,07
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,46
|