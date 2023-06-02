METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname
02.06.2023 13:15
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155596
BIST
15:225.099
En Düşük
|Değişim
|: 2,82%
|| 139,66
|Açılış
|: 5.103
|
|Önceki Kapanış
|: 4.960
|
5.074
En Yüksek
5.147
15:2220,8861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0820
|Açılış
|: 21,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1600
|
21,1602
En Düşük
20,7867
15:2222,5488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0330
|Açılış
|: 22,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,6500
|
22,8275
En Düşük
22,3930
15:221.328,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 5,89
|Açılış
|: 1.328,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.322,35
|
1.345,64
En Düşük
1.321,88
BIST En Aktif Hisseler15:22
|TKFEN
|33,46
|193.420.896
|% 9,99
|
|BURCE
|136,70
|148.789.591
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,02
|1.007.315
|% 9,96
|
|ADEL
|136,00
|47.174.810
|% 8,97
|
|GLCVY
|24,12
|23.894.199
|% 8,65
|
|MARKA
|11,26
|3.668.722
|% -9,99
|
|ISSEN
|20,38
|85.551.887
|% -9,98
|
|IMASM
|26,82
|433.064.239
|% -9,94
|
|YYAPI
|2,74
|143.597.946
|% -4,86
|
|PAMEL
|183,80
|132.090.085
|% -4,77
|
|THYAO
|149,10
|4.543.707.353
|% 1,43
|
|GARAN
|28,74
|3.825.121.579
|% 5,90
|
|ISCTR
|12,18
|3.265.598.804
|% 6,84
|
|AKBNK
|17,42
|2.753.294.402
|% 6,61
|
|YKBNK
|11,44
|2.660.621.663
|% 8,64
|
|ISCTR
|12,18
|3.265.598.804
|% 6,84
|
|YKBNK
|11,44
|2.660.621.663
|% 8,64
|
|EKGYO
|7,37
|1.437.710.438
|% 1,80
|
|SKBNK
|2,52
|473.155.004
|% 4,56
|
|AKBNK
|17,42
|2.753.294.402
|% 6,61
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,8787
|20,8861
|% 0,39
|
|Euro
|22,5026
|22,5488
|% 0,15
|
|Sterlin
|26,0661
|26,1968
|% 0,37
|
|Frank
|22,9368
|23,0750
|% 0,30
|
|Riyal
|5,5503
|5,5781
|% 0,39
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.980
|1,83
|
|Altın Gr.
|1.329
|1.329
|6,60
|
|Cumhuriyet
|9.019
|9.156
|-66,00
|
|Tam
|8.972
|9.206
|-74,07
|
|Yarım
|4.409
|4.512
|-54,00
|
|Çeyrek
|2.211
|2.263
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,94
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|16,04
|16,05
|0,07
|
|B. Petrol
|75,62
|75,62
|1,32
|