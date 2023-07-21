METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname
21.07.2023 14:46
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174146
BIST
'
15:496.677
En Düşük
|Değişim
|: -0,07%
|| -4,98
|Açılış
|: 6.688
|
|Önceki Kapanış
|: 6.682
|
6.655
En Yüksek
6.724
15:4926,9375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1905
|Açılış
|: 27,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1800
|
27,0609
En Düşük
26,6357
15:4930,0083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1588
|Açılış
|: 30,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,3083
En Düşük
29,6517
15:491.700,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 5,49
|Açılış
|: 1.700,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.694,55
|
1.713,34
En Düşük
1.688,80
BIST En Aktif Hisseler15:47
|YEOTK
|145,20
|520.500.145
|% 10,00
|
|SDTTR
|180,40
|626.092.777
|% 10,00
|
|GLCVY
|27,50
|59.557.126
|% 10,00
|
|SMRTG
|115,60
|729.163.608
|% 9,99
|
|EMKEL
|17,86
|218.994.367
|% 9,98
|
|EUYO
|14,77
|1.072.568
|% -9,99
|
|FORTE
|64,35
|17.010.022
|% -9,94
|
|RALYH
|69,75
|108.075.717
|% -9,94
|
|KENT
|180,30
|852.756
|% -7,25
|
|BRMEN
|2,32
|352.475
|% -7,20
|
|ASTOR
|97,10
|7.629.079.003
|% 8,25
|
|THYAO
|223,50
|5.108.030.379
|% -0,75
|
|TUPRS
|91,10
|3.545.546.380
|% 0,11
|
|CANTE
|21,02
|2.879.327.493
|% -3,13
|
|ASELS
|72,05
|2.394.165.178
|% -2,17
|
|ZOREN
|3,95
|1.808.067.949
|% 6,47
|
|ODAS
|10,19
|2.112.813.713
|% 3,98
|
|EKGYO
|8,33
|1.666.360.205
|% -2,12
|
|SKBNK
|2,89
|531.997.369
|% -2,03
|
|CANTE
|21,02
|2.879.327.493
|% -3,13
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9243
|26,9477
|% 0,75
|
|Euro
|29,9923
|30,0156
|% 0,56
|
|Sterlin
|34,4229
|34,5956
|% 0,27
|
|Frank
|31,0183
|31,2051
|% 0,86
|
|Riyal
|7,1594
|7,1953
|% 0,67
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|-6,43
|
|Altın Gr.
|1.699
|1.700
|5,10
|
|Cumhuriyet
|11.384
|11.556
|-110,00
|
|Tam
|11.100
|11.222
|-87,00
|
|Yarım
|5.550
|5.637
|-43,00
|
|Çeyrek
|2.775
|2.818
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,71
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|21,41
|21,43
|0,12
|
|B. Petrol
|80,69
|80,69
|1,07
|
Seans Raporu
15:47
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16:02XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 78 kaybederek (% -0.31 ) 5, 963
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16:02
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YEOTK, GLCVY, EMKEL, ALMAD, SMRTG, PSDTC, SDTTR, PSDTC, PSDTC, EDIP
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16:02
POLTK, YEOTK, MARKA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:02
ZPT10, EUYO, ORMA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:02XUSD
Amerikan Dolar serbest piyasada 27.03 liradan (ALIŞ) işlem