METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
07.07.2020 16:22
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmemiş 6 Aylık Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855982
BIST
16:14118.695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 209,57
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
16:146,8681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0079
|Açılış
|: 6,8860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8689
En Düşük
6,8524
16:147,7688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0024
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
16:14393,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,69
|Açılış
|: 393,06
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|IZFAS
|2,64
|1.484.513
|% 10,00
|
|ALGYO
|17,86
|114.449.328
|% 9,98
|
|VKFYO
|5,29
|8.122.376
|% 9,98
|
|KLGYO
|5,01
|214.519.827
|% 9,87
|
|AKENR
|2,12
|175.826.808
|% 9,84
|
|BJKAS
|3,23
|234.908.568
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,08
|80.600.442
|% -9,68
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|KRDMA
|4,27
|15.012.754
|% -6,15
|
|ISBIR
|1.350,00
|886.858
|% -5,59
|
|EKGYO
|2,23
|3.068.081.664
|% 4,21
|
|ODAS
|2,91
|1.495.409.789
|% 2,46
|
|TKFEN
|17,98
|1.286.852.243
|% 0,95
|
|GARAN
|8,33
|1.252.780.259
|% -0,48
|
|TUPRS
|88,05
|765.905.737
|% 1,27
|
|EKGYO
|2,23
|3.068.081.664
|% 4,21
|
|ODAS
|2,91
|1.495.409.789
|% 2,46
|
|IHLGM
|1,89
|641.260.740
|% 2,72
|
|SKBNK
|1,77
|500.122.010
|% 1,72
|
|ISGYO
|2,24
|588.686.885
|% 2,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5774
|8,6204
|% 0,38
|
|Frank
|7,2592
|7,3029
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8250
|1,8342
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-4,49
|
|Altın Gr.
|393
|393
|-1,05
|
|Cumhuriyet
|2.546
|2.565
|-5,90
|
|Tam
|2.621
|2.632
|-6,00
|
|Yarım
|1.273
|1.288
|-2,90
|
|Çeyrek
|637
|645
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|18,12
|18,15
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|4,00
|-0,03
|
|B. Petrol
|42,91
|42,91
|-0,19
|