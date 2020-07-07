METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
07.07.2020 16:33
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmemiş 6 Aylık Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856000
BIST
16:19118.761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 275,89
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
16:196,8668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0066
|Açılış
|: 6,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8689
En Düşük
6,8524
16:197,7695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0031
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
16:19393,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,73
|Açılış
|: 393,01
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|IZFAS
|2,64
|1.484.513
|% 10,00
|
|ALGYO
|17,86
|114.572.865
|% 9,98
|
|VKFYO
|5,29
|8.122.376
|% 9,98
|
|KLGYO
|5,01
|215.731.940
|% 9,87
|
|AKENR
|2,12
|175.828.640
|% 9,84
|
|BJKAS
|3,23
|235.075.013
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,08
|81.069.685
|% -9,68
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|ISBIR
|1.350,00
|886.858
|% -5,59
|
|KRDMA
|4,30
|15.184.080
|% -5,49
|
|EKGYO
|2,25
|3.272.470.172
|% 5,14
|
|ODAS
|2,90
|1.501.368.342
|% 2,11
|
|TKFEN
|18,00
|1.292.287.364
|% 1,07
|
|GARAN
|8,34
|1.256.513.275
|% -0,36
|
|TUPRS
|88,10
|768.520.316
|% 1,32
|
|EKGYO
|2,25
|3.272.470.172
|% 5,14
|
|ODAS
|2,90
|1.501.368.342
|% 2,11
|
|IHLGM
|1,89
|642.738.051
|% 2,72
|
|SKBNK
|1,77
|501.152.462
|% 1,72
|
|ISGYO
|2,25
|595.765.001
|% 3,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5827
|8,6257
|% 0,44
|
|Frank
|7,2646
|7,3084
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8252
|1,8343
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-4,36
|
|Altın Gr.
|393
|393
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|2.548
|2.567
|-3,80
|
|Tam
|2.623
|2.634
|-3,90
|
|Yarım
|1.274
|1.289
|-1,90
|
|Çeyrek
|637
|645
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|18,13
|18,15
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|4,00
|4,01
|-0,03
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|B. Petrol
|42,86
|42,86
|-0,24
|
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