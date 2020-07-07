METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
07.07.2020 16:33
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmemiş 6 Aylık Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856005
BIST
16:20118.758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 272,47
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
16:206,8675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0073
|Açılış
|: 6,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8689
En Düşük
6,8524
16:207,7686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0022
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
16:20393,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,74
|Açılış
|: 393,01
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|IZFAS
|2,64
|1.484.513
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,29
|8.122.381
|% 9,98
|
|ALGYO
|17,86
|114.572.865
|% 9,98
|
|KLGYO
|5,01
|215.731.945
|% 9,87
|
|AKENR
|2,12
|175.873.056
|% 9,84
|
|BJKAS
|3,23
|235.120.320
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,08
|81.187.496
|% -9,68
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|ISBIR
|1.350,00
|886.858
|% -5,59
|
|KRDMA
|4,30
|15.186.879
|% -5,49
|
|EKGYO
|2,23
|3.328.001.211
|% 4,21
|
|ODAS
|2,90
|1.502.991.270
|% 2,11
|
|TKFEN
|17,98
|1.294.908.461
|% 0,95
|
|GARAN
|8,34
|1.257.361.841
|% -0,36
|
|TUPRS
|88,10
|770.551.219
|% 1,32
|
|EKGYO
|2,23
|3.328.001.211
|% 4,21
|
|ODAS
|2,90
|1.502.991.270
|% 2,11
|
|IHLGM
|1,89
|643.118.128
|% 2,72
|
|SKBNK
|1,77
|501.323.394
|% 1,72
|
|ISGYO
|2,24
|596.760.003
|% 2,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5836
|8,6267
|% 0,45
|
|Frank
|7,2636
|7,3074
|% 0,15
|
|Riyal
|1,8250
|1,8342
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|-3,80
|
|Altın Gr.
|393
|393
|-0,87
|
|Cumhuriyet
|2.604
|2.644
|-11,00
|
|Tam
|2.622
|2.633
|-5,10
|
|Yarım
|1.274
|1.288
|-2,50
|
|Çeyrek
|637
|645
|-1,20
|
|Gümüş.Ons
|18,13
|18,16
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|4,00
|-0,03
|
|B. Petrol
|42,86
|42,86
|-0,24
|