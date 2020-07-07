METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
07.07.2020 16:33
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmemiş 6 Aylık Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855997
BIST
17:19119.719
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 1.233,37
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.745
En Düşük
117.075
17:196,8611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8689
En Düşük
6,8520
17:197,7444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0220
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
17:19396,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,27
|Açılış
|: 396,01
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
396,50
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|758,00
|54.959.938
|% 10,00
|
|IZFAS
|2,64
|1.713.776
|% 10,00
|
|PKENT
|208,10
|6.383.751
|% 9,99
|
|VKFYO
|5,29
|8.140.764
|% 9,98
|
|ALGYO
|17,86
|121.806.035
|% 9,98
|
|BJKAS
|3,23
|236.219.913
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,08
|85.064.981
|% -9,68
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|KRDMA
|4,26
|16.092.650
|% -6,37
|
|CRDFA
|4,21
|3.158.432
|% -5,82
|
|EKGYO
|2,28
|3.982.243.981
|% 6,54
|
|SISE
|6,47
|1.752.202.599
|% 8,38
|
|ODAS
|2,91
|1.548.926.965
|% 2,46
|
|TKFEN
|18,04
|1.388.115.314
|% 1,29
|
|GARAN
|8,36
|1.350.542.296
|% -0,12
|
|EKGYO
|2,28
|3.982.243.981
|% 6,54
|
|ODAS
|2,91
|1.548.926.965
|% 2,46
|
|IHLGM
|1,91
|693.350.252
|% 3,80
|
|SKBNK
|1,76
|532.613.940
|% 1,15
|
|ISGYO
|2,25
|636.126.986
|% 3,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6040
|8,6472
|% 0,69
|
|Frank
|7,2604
|7,3041
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8247
|1,8339
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|9,04
|
|Altın Gr.
|395
|395
|1,46
|
|Cumhuriyet
|2.561
|2.580
|8,80
|
|Tam
|2.636
|2.647
|9,00
|
|Yarım
|1.280
|1.295
|4,50
|
|Çeyrek
|640
|648
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,35
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|4,03
|4,04
|0,01
|
|B. Petrol
|43,05
|43,05
|-0,05
|