METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
30.07.2020 21:06
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864297
BIST
12:351.127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -8,65
|Açılış
|: 1.137
|
|Önceki Kapanış
|: 1.136
|
1.137
En Düşük
1.125
12:356,9905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0166
|Açılış
|: 7,1260
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0720
|
7,0128
En Düşük
6,9617
12:358,2732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0348
|Açılış
|: 8,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,2859
En Düşük
8,1817
12:35439,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -3,42
|Açılış
|: 439,18
|
|Önceki Kapanış
|: 442,61
|
443,96
En Düşük
435,64
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|4,07
|462.743
|% 10,00
|
|MEGAP
|4,07
|462.743
|% 10,00
|
|PKENT
|954,60
|2.252.856
|% 9,99
|
|BURVA
|85,90
|8.269.966
|% 9,99
|
|VAKFN
|4,74
|28.336.451
|% 9,98
|
|BFREN
|1.060,20
|5.363.552
|% -10,00
|
|KENT
|2.167,20
|886.385
|% -10,00
|
|KONYA
|471,00
|58.860.915
|% -9,99
|
|DARDL
|12,30
|1.377.810
|% -8,89
|
|NIBAS
|16,01
|18.837.718
|% -6,65
|
|ASELS
|35,26
|677.502.245
|% -0,06
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% -1,13
|
|GUSGR
|6,25
|534.737.168
|% -0,32
|
|EKGYO
|2,24
|505.033.166
|% 0,45
|
|AKBNK
|5,24
|349.251.533
|% -1,32
|
|EKGYO
|2,24
|505.033.166
|% 0,45
|
|IHLGM
|1,70
|165.214.528
|% 0,59
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% -1,13
|
|GUSGR
|6,25
|534.737.168
|% -0,32
|
|KRDMD
|2,99
|225.477.210
|% -1,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,1164
|9,1621
|% 0,75
|
|Frank
|7,6481
|7,6942
|% 0,35
|
|Riyal
|1,8581
|1,8674
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.954
|-16,43
|
|Altın Gr.
|439
|439
|-3,42
|
|Cumhuriyet
|2.888
|2.943
|4,20
|
|Tam
|2.975
|3.029
|-0,20
|
|Yarım
|1.444
|1.476
|2,10
|
|Çeyrek
|724
|740
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,27
|23,31
|-1,01
|
|Gümüş Gr.
|5,24
|5,25
|-0,21
|
|B. Petrol
|43,05
|43,05
|-1,04
|
Seans Raporu
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