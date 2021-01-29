METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2021 13:47
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905948
BIST
14:191.492
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,77
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
14:197,3052
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0290
|Açılış
|: 7,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,3003
14:198,8703
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0336
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8621
14:19436,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,23
|Açılış
|: 436,66
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler14:19
|PKENT
|1.524,60
|21.850.974
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|507.259
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|22.724.746
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|SNKRN
|26,48
|934.267
|% 9,97
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|ARTI
|7,00
|936.372
|% -6,29
|
|CASA
|140,00
|1.987.356
|% -5,91
|
|ISBTR
|36.500,10
|303.251
|% -5,81
|
|GUBRF
|73,50
|1.744.895.349
|% 6,37
|
|GARAN
|9,36
|1.214.905.920
|% -0,32
|
|KARSN
|5,35
|694.623.221
|% 7,21
|
|EKGYO
|2,38
|680.732.012
|% 0,42
|
|KOZAL
|116,50
|670.144.930
|% -0,77
|
|EKGYO
|2,38
|680.732.012
|% 0,42
|
|DOHOL
|3,79
|573.567.897
|% 1,88
|
|KARSN
|5,35
|694.623.221
|% 7,21
|
|GARAN
|9,36
|1.214.905.920
|% -0,32
|
|ODAS
|3,83
|494.304.731
|% -0,26
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3014
|7,3052
|% -0,40
|
|Euro
|8,8668
|8,8703
|% -0,38
|
|Sterlin
|9,9855
|10,0356
|% -0,56
|
|Frank
|8,1973
|8,2467
|% -0,33
|
|Riyal
|1,9443
|1,9540
|% -0,27
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.858
|15,37
|
|Altın Gr.
|437
|438
|3,11
|
|Cumhuriyet
|2.891
|2.933
|-31,00
|
|Tam
|2.868
|2.940
|-41,71
|
|Yarım
|1.386
|1.422
|-20,17
|
|Çeyrek
|695
|711
|-10,09
|
|Gümüş.Ons
|27,09
|27,13
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,10
|
|B. Petrol
|55,47
|55,47
|0,37
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Seans Raporu
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