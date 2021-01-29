METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2021 13:47
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905951
BIST
14:151.495
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,35
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
14:157,3038
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0304
|Açılış
|: 7,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,3003
14:158,8668
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0371
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8621
14:15436,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,18
|Açılış
|: 436,61
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler14:13
|PKENT
|1.524,60
|21.850.974
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|497.928
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|22.710.598
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|SNKRN
|26,48
|934.267
|% 9,97
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|KAPLM
|36,90
|5.244.840
|% -8,44
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|ARTI
|7,00
|936.372
|% -6,29
|
|CASA
|140,00
|1.987.356
|% -5,91
|
|GUBRF
|73,90
|1.722.648.172
|% 6,95
|
|GARAN
|9,34
|1.150.547.156
|% -0,53
|
|KARSN
|5,35
|690.016.403
|% 7,21
|
|EKGYO
|2,38
|679.497.788
|% 0,42
|
|KOZAL
|116,60
|647.814.859
|% -0,68
|
|EKGYO
|2,38
|679.497.788
|% 0,42
|
|DOHOL
|3,79
|565.355.779
|% 1,88
|
|KARSN
|5,35
|690.016.403
|% 7,21
|
|ODAS
|3,85
|474.529.004
|% 0,26
|
|GARAN
|9,34
|1.150.547.156
|% -0,53
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2988
|7,3023
|% -0,43
|
|Euro
|8,8605
|8,8655
|% -0,43
|
|Sterlin
|9,9823
|10,0324
|% -0,59
|
|Frank
|8,1974
|8,2468
|% -0,32
|
|Riyal
|1,9445
|1,9542
|% -0,26
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|14,66
|
|Altın Gr.
|437
|437
|2,91
|
|Cumhuriyet
|2.891
|2.933
|-31,00
|
|Tam
|2.880
|2.953
|-28,82
|
|Yarım
|1.392
|1.428
|-13,94
|
|Çeyrek
|698
|714
|-6,97
|
|Gümüş.Ons
|27,06
|27,10
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,09
|
|B. Petrol
|55,45
|55,45
|0,35
|
Seans Raporu
14:13
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14:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 84 kaybederek (% -0.49 ) 1, 594
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14:28
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14:28
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GUBRF, GARAN, TRKCM
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14:28XU100
Endeks 1, 495 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 22 altında . İşlem hacmi 15, 924.00 milyon TL de