METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2021 13:47
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama GünÖnce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905952
BIST
14:421.491
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -7,15
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
14:427,2877
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0465
|Açılış
|: 7,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2831
14:428,8426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0613
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
14:42436,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,25
|Açılış
|: 436,68
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler14:42
|PKENT
|1.524,60
|21.852.499
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|524.928
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|22.934.311
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|SEKUR
|32,20
|20.061.346
|% 9,97
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|PARSN
|28,48
|136.700.853
|% -8,78
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|KAPLM
|37,50
|5.861.964
|% -6,95
|
|ARTI
|7,00
|936.372
|% -6,29
|
|GUBRF
|73,00
|1.804.477.194
|% 5,64
|
|GARAN
|9,35
|1.300.991.078
|% -0,43
|
|KARSN
|5,28
|820.898.933
|% 5,81
|
|EKGYO
|2,35
|774.104.660
|% -0,84
|
|KOZAL
|116,40
|719.845.700
|% -0,85
|
|EKGYO
|2,35
|774.104.660
|% -0,84
|
|DOHOL
|3,83
|691.781.203
|% 2,96
|
|KARSN
|5,28
|820.898.933
|% 5,81
|
|ODAS
|3,82
|546.342.196
|% -0,52
|
|GARAN
|9,35
|1.300.991.078
|% -0,43
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2835
|7,2877
|% -0,63
|
|Euro
|8,8391
|8,8426
|% -0,69
|
|Sterlin
|9,9719
|10,0220
|% -0,70
|
|Frank
|8,1782
|8,2275
|% -0,56
|
|Riyal
|1,9391
|1,9488
|% -0,54
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.861
|18,48
|
|Altın Gr.
|437
|437
|2,25
|
|Cumhuriyet
|2.890
|2.931
|-33,00
|
|Tam
|2.874
|2.947
|-34,97
|
|Yarım
|1.389
|1.425
|-16,92
|
|Çeyrek
|697
|713
|-8,46
|
|Gümüş.Ons
|27,22
|27,25
|0,66
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,12
|
|B. Petrol
|55,53
|55,53
|0,43
|
Seans Raporu
14:42
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14:57DGKLB
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14:53XU100
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 46 kaybederek (% -0.64 ) 1, 314
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14:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AYCES, PKENT, FADE, GLBMD, TACTR, KONTR, EMNIS, BTCIM, YAPRK, SNKRN