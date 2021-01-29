METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2021 13:47
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905954
BIST
14:211.491
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -7,24
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
14:217,3013
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0329
|Açılış
|: 7,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2992
14:218,8663
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0376
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8621
14:21436,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,86
|Açılış
|: 436,29
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler14:19
|PKENT
|1.524,60
|21.850.974
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|505.837
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|22.722.179
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|SNKRN
|26,48
|934.267
|% 9,97
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|ARTI
|7,00
|936.372
|% -6,29
|
|CASA
|140,00
|1.987.356
|% -5,91
|
|ISBTR
|36.500,10
|303.251
|% -5,81
|
|IHLGM
|1,44
|172.005.722
|% 3,60
|
|ESEN
|29,60
|169.023.826
|% 5,79
|
|KONTR
|58,60
|145.827.135
|% 9,94
|
|FADE
|8,34
|119.245.742
|% 9,88
|
|MPARK
|23,80
|108.454.463
|% 7,89
|
|IHLGM
|1,44
|172.005.722
|% 3,60
|
|FADE
|8,34
|119.245.742
|% 9,88
|
|TURSG
|7,34
|104.634.628
|% 0,82
|
|PEKGY
|2,34
|27.848.704
|% -0,85
|
|OYAKC
|8,39
|77.612.360
|% -0,36
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3014
|7,3052
|% -0,40
|
|Euro
|8,8668
|8,8703
|% -0,38
|
|Sterlin
|9,9870
|10,0371
|% -0,55
|
|Frank
|8,1983
|8,2477
|% -0,31
|
|Riyal
|1,9443
|1,9540
|% -0,27
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|14,66
|
|Altın Gr.
|437
|437
|2,91
|
|Cumhuriyet
|2.891
|2.933
|-31,00
|
|Tam
|2.880
|2.953
|-28,82
|
|Yarım
|1.392
|1.428
|-13,94
|
|Çeyrek
|698
|714
|-6,97
|
|Gümüş.Ons
|27,06
|27,10
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,09
|
|B. Petrol
|55,45
|55,45
|0,35
|
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