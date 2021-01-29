METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2021 13:47
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905955
BIST
14:151.495
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,35
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
14:157,3038
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0304
|Açılış
|: 7,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,3003
14:158,8668
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0371
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8621
14:15436,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,18
|Açılış
|: 436,61
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler14:15
|PKENT
|1.524,60
|21.850.974
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|501.104
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|22.710.598
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|SNKRN
|26,48
|934.267
|% 9,97
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|KAPLM
|37,26
|5.313.923
|% -7,54
|
|ARTI
|7,00
|936.372
|% -6,29
|
|PARSN
|29,30
|78.721.448
|% -6,15
|
|GUBRF
|73,75
|1.725.429.507
|% 6,73
|
|GARAN
|9,35
|1.163.188.490
|% -0,43
|
|KARSN
|5,35
|690.471.259
|% 7,21
|
|EKGYO
|2,37
|679.905.975
|% 0,00
|
|KOZAL
|116,50
|655.426.856
|% -0,77
|
|EKGYO
|2,37
|679.905.975
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,79
|565.876.648
|% 1,88
|
|KARSN
|5,35
|690.471.259
|% 7,21
|
|ODAS
|3,85
|486.494.892
|% 0,26
|
|GARAN
|9,35
|1.163.188.490
|% -0,43
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3002
|7,3038
|% -0,41
|
|Euro
|8,8635
|8,8668
|% -0,42
|
|Sterlin
|9,9852
|10,0353
|% -0,57
|
|Frank
|8,1952
|8,2446
|% -0,35
|
|Riyal
|1,9442
|1,9539
|% -0,28
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.858
|15,37
|
|Altın Gr.
|437
|438
|3,11
|
|Cumhuriyet
|2.891
|2.933
|-31,00
|
|Tam
|2.868
|2.940
|-41,71
|
|Yarım
|1.386
|1.422
|-20,17
|
|Çeyrek
|695
|711
|-10,09
|
|Gümüş.Ons
|27,09
|27,13
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,10
|
|B. Petrol
|55,47
|55,47
|0,37
|