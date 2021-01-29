METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2021 13:47
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905960
BIST
14:261.486
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -11,84
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
14:267,2968
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0374
|Açılış
|: 7,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2943
14:268,8609
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0430
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8570
14:26436,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,67
|Açılış
|: 436,13
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler14:26
|PKENT
|1.524,60
|21.852.499
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|516.084
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|22.883.714
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|SNKRN
|26,48
|934.267
|% 9,97
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|PARSN
|28,94
|104.112.779
|% -7,30
|
|ARTI
|7,00
|936.372
|% -6,29
|
|KAPLM
|37,88
|5.615.066
|% -6,00
|
|GUBRF
|72,95
|1.778.703.202
|% 5,57
|
|GARAN
|9,30
|1.262.519.707
|% -0,96
|
|KARSN
|5,19
|759.031.839
|% 4,01
|
|EKGYO
|2,34
|758.271.673
|% -1,27
|
|KOZAL
|115,80
|689.565.167
|% -1,36
|
|EKGYO
|2,34
|758.271.673
|% -1,27
|
|DOHOL
|3,81
|634.721.245
|% 2,42
|
|KARSN
|5,19
|759.031.839
|% 4,01
|
|GARAN
|9,30
|1.262.519.707
|% -0,96
|
|ODAS
|3,81
|517.704.963
|% -0,78
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2934
|7,2968
|% -0,51
|
|Euro
|8,8550
|8,8609
|% -0,48
|
|Sterlin
|9,9733
|10,0233
|% -0,68
|
|Frank
|8,1854
|8,2348
|% -0,47
|
|Riyal
|1,9417
|1,9514
|% -0,40
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|19,11
|
|Altın Gr.
|436
|436
|1,86
|
|Cumhuriyet
|2.894
|2.938
|-26,00
|
|Tam
|2.874
|2.946
|-35,34
|
|Yarım
|1.389
|1.425
|-17,09
|
|Çeyrek
|697
|713
|-8,55
|
|Gümüş.Ons
|27,20
|27,24
|0,64
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,09
|
|B. Petrol
|55,39
|55,39
|0,29
|
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