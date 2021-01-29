METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2021 13:47
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905966
BIST
14:221.490
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -8,06
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
14:227,2986
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0356
|Açılış
|: 7,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2976
14:228,8643
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0396
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8608
14:22436,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,86
|Açılış
|: 436,29
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler14:22
|PKENT
|1.524,60
|21.850.974
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|511.019
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|22.732.530
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|SNKRN
|26,48
|934.267
|% 9,97
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|PARSN
|28,98
|92.488.111
|% -7,17
|
|ARTI
|7,00
|936.372
|% -6,29
|
|KAPLM
|37,90
|5.545.317
|% -5,96
|
|GUBRF
|73,35
|1.751.566.261
|% 6,15
|
|GARAN
|9,34
|1.222.825.626
|% -0,53
|
|EKGYO
|2,36
|708.961.757
|% -0,42
|
|KARSN
|5,33
|698.330.891
|% 6,81
|
|KOZAL
|116,30
|677.809.130
|% -0,94
|
|EKGYO
|2,36
|708.961.757
|% -0,42
|
|DOHOL
|3,79
|579.568.833
|% 1,88
|
|KARSN
|5,33
|698.330.891
|% 6,81
|
|GARAN
|9,34
|1.222.825.626
|% -0,53
|
|ODAS
|3,84
|496.306.602
|% 0,00
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2968
|7,2986
|% -0,49
|
|Euro
|8,8575
|8,8643
|% -0,44
|
|Sterlin
|9,9769
|10,0270
|% -0,65
|
|Frank
|8,1894
|8,2387
|% -0,42
|
|Riyal
|1,9426
|1,9523
|% -0,36
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|19,11
|
|Altın Gr.
|436
|436
|1,86
|
|Cumhuriyet
|2.894
|2.938
|-26,00
|
|Tam
|2.874
|2.946
|-35,34
|
|Yarım
|1.389
|1.425
|-17,09
|
|Çeyrek
|697
|713
|-8,55
|
|Gümüş.Ons
|27,20
|27,24
|0,64
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,09
|
|B. Petrol
|55,39
|55,39
|0,29
|
Seans Raporu
14:22
daha fazla
-
14:35UMPAS
Yüzde -5.56 oranında düşüşle 2.55 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 605 adet işlem
-
14:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, EREGL, MGROS
-
14:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 26 kaybederek (% -0.40 ) 1, 317
-
14:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, ISKPL, BTCIM, TACTR, EMNIS, PKENT, YAPRK, GLBMD, KONTR, AYCES
-
14:33
ISBIR, KONYA, DEVA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında