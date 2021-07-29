METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2021 17:43
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952675
BIST
17:331.391
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 30,18
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.393
En Düşük
1.371
17:338,4711
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,0771
|Açılış
|: 8,4930
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4576
17:3310,0833
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0540
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0640
17:33498,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,89
|Açılış
|: 498,65
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler17:33
|EDATA
|13,68
|138.217.095
|% 9,97
|
|KTSKR
|20,02
|12.419.065
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.898.967
|% 9,85
|
|KUYAS
|2,80
|66.094.130
|% 9,80
|
|IDGYO
|2,80
|15.746.088
|% 9,80
|
|MEGAP
|7,40
|64.154.148
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|64.154.148
|% -9,98
|
|BALAT
|4,51
|172.370
|% -7,58
|
|UMPAS
|1,15
|154.801
|% -7,26
|
|YAYLA
|4,48
|308.827.509
|% -7,05
|
|GARAN
|8,32
|1.145.027.741
|% 1,46
|
|EREGL
|20,12
|1.115.193.093
|% 7,42
|
|KRDMD
|7,83
|891.691.301
|% 3,98
|
|THYAO
|12,81
|586.682.807
|% 1,99
|
|ASELS
|15,28
|476.885.239
|% 2,83
|
|YKBNK
|2,29
|318.118.965
|% 1,33
|
|GARAN
|8,32
|1.145.027.741
|% 1,46
|
|KRDMD
|7,83
|891.691.301
|% 3,98
|
|KARSN
|4,17
|343.417.573
|% 2,46
|
|YAYLA
|4,48
|308.827.509
|% -7,05
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4674
|8,4711
|% -0,90
|
|Euro
|10,0725
|10,0833
|% -0,53
|
|Sterlin
|11,8327
|11,8920
|% -0,15
|
|Frank
|9,3267
|9,3829
|% -0,32
|
|Riyal
|2,2575
|2,2688
|% -0,67
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|19,60
|
|Altın Gr.
|499
|499
|2,41
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|24,00
|
|Tam
|3.289
|3.372
|24,37
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|11,79
|
|Çeyrek
|797
|816
|5,89
|
|Gümüş.Ons
|25,71
|25,74
|0,76
|
|Gümüş Gr.
|7,03
|7,04
|0,17
|
|B. Petrol
|74,50
|74,50
|0,63
|
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