METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2021 17:47
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952691
BIST
17:491.390
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 29,46
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.393
En Düşük
1.371
17:498,4508
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -0,0974
|Açılış
|: 8,4930
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4335
17:4910,0622
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0751
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0402
17:49497,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,84
|Açılış
|: 497,60
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler17:49
|EDATA
|13,68
|138.233.224
|% 9,97
|
|KTSKR
|20,02
|12.462.188
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.900.161
|% 9,85
|
|KUYAS
|2,80
|68.524.145
|% 9,80
|
|IDGYO
|2,80
|15.768.171
|% 9,80
|
|MEGAP
|7,40
|64.220.178
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|64.220.178
|% -9,98
|
|YAYLA
|4,45
|326.820.067
|% -7,68
|
|BALAT
|4,51
|172.370
|% -7,58
|
|UMPAS
|1,15
|154.801
|% -7,26
|
|EREGL
|19,97
|1.198.968.186
|% 6,62
|
|GARAN
|8,30
|1.197.045.592
|% 1,22
|
|KRDMD
|7,77
|947.681.958
|% 3,19
|
|THYAO
|12,79
|604.123.452
|% 1,83
|
|ASELS
|15,24
|493.270.859
|% 2,56
|
|GARAN
|8,30
|1.197.045.592
|% 1,22
|
|YKBNK
|2,30
|321.313.294
|% 1,77
|
|KRDMD
|7,77
|947.681.958
|% 3,19
|
|KARSN
|4,20
|356.978.650
|% 3,19
|
|EKGYO
|1,83
|141.920.025
|% 1,10
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4471
|8,4508
|% -1,14
|
|Euro
|10,0522
|10,0622
|% -0,74
|
|Sterlin
|11,7969
|11,8561
|% -0,46
|
|Frank
|9,3029
|9,3589
|% -0,57
|
|Riyal
|2,2514
|2,2627
|% -0,93
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|19,60
|
|Altın Gr.
|499
|499
|2,41
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|24,00
|
|Tam
|3.289
|3.372
|24,37
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|11,79
|
|Çeyrek
|797
|816
|5,89
|
|Gümüş.Ons
|25,71
|25,74
|0,76
|
|Gümüş Gr.
|7,03
|7,04
|0,17
|
|B. Petrol
|74,50
|74,50
|0,63
|
Seans Raporu
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