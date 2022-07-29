METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2022 15:44
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunuş Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049247
BIST
15:592.584
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 40,37
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.586
En Düşük
2.539
15:5917,9260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0037
|Açılış
|: 17,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
15:5918,2300
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0464
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
15:591.012,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,38
|Açılış
|: 1.012,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler15:55
|UTPYA
|12,23
|1.190.325
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|1.297.532
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|550.467.053
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|18.859.754
|% 9,91
|
|YAYLA
|6,36
|70.170.650
|% 9,84
|
|KZBGY
|70,85
|11.838.978
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|953.223
|% -9,96
|
|BRKO
|2,23
|2.425.978
|% -9,72
|
|DOBUR
|60,70
|11.125.814
|% -6,47
|
|LIDFA
|9,26
|42.164.114
|% -5,80
|
|THYAO
|50,20
|2.177.788.315
|% 1,01
|
|FROTO
|303,80
|1.193.832.669
|% 6,60
|
|SISE
|21,66
|1.053.410.184
|% 1,98
|
|AKBNK
|8,64
|914.127.439
|% 1,53
|
|TUPRS
|265,10
|868.950.718
|% 3,03
|
|EKGYO
|3,11
|641.923.097
|% -1,27
|
|SKBNK
|1,69
|261.369.617
|% 4,97
|
|YKBNK
|4,75
|677.874.931
|% 2,37
|
|AKBNK
|8,64
|914.127.439
|% 1,53
|
|KRPLS
|5,65
|550.467.053
|% 9,92
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9193
|17,9285
|% 0,03
|
|Euro
|18,2135
|18,2276
|% -0,27
|
|Sterlin
|21,6678
|21,7765
|% -0,48
|
|Frank
|18,6759
|18,7884
|% -0,17
|
|Riyal
|4,7579
|4,7818
|% -0,05
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|0,53
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|-0,51
|
|Cumhuriyet
|6.702
|6.804
|-6,00
|
|Tam
|6.734
|6.793
|-41,00
|
|Yarım
|3.281
|3.321
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.660
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,97
|20,00
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|-0,04
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,11
|
Seans Raporu
15:55
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