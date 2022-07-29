METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2022 15:45
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunuş Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049256
BIST
15:312.577
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 34,09
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.580
En Düşük
2.539
15:3117,9248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0025
|Açılış
|: 17,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
15:3118,2704
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0060
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
15:311.010,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,68
|Açılış
|: 1.010,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler15:31
|UTPYA
|12,23
|1.190.325
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|1.297.532
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|550.146.466
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|18.847.927
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,78
|31.051.297
|% 9,86
|
|KZBGY
|70,85
|11.515.052
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|953.223
|% -9,96
|
|BRKO
|2,23
|2.425.978
|% -9,72
|
|DOBUR
|61,00
|10.749.929
|% -6,01
|
|SERVE
|31,00
|4.814.827
|% -4,08
|
|THYAO
|50,15
|2.043.761.236
|% 0,91
|
|FROTO
|303,50
|1.156.268.211
|% 6,49
|
|SISE
|21,48
|867.547.713
|% 1,13
|
|AKBNK
|8,65
|847.817.534
|% 1,65
|
|TUPRS
|264,40
|822.173.748
|% 2,76
|
|EKGYO
|3,09
|619.254.852
|% -1,90
|
|SKBNK
|1,68
|243.789.875
|% 4,35
|
|YKBNK
|4,74
|640.987.843
|% 2,16
|
|AKBNK
|8,65
|847.817.534
|% 1,65
|
|KRPLS
|5,65
|550.146.466
|% 9,92
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9154
|17,9248
|% 0,01
|
|Euro
|18,2524
|18,2704
|% -0,03
|
|Sterlin
|21,6499
|21,7585
|% -0,57
|
|Frank
|18,6486
|18,7610
|% -0,31
|
|Riyal
|4,7485
|4,7723
|% -0,24
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|1,90
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|-1,68
|
|Cumhuriyet
|6.698
|6.799
|-11,00
|
|Tam
|6.724
|6.788
|-46,00
|
|Yarım
|3.277
|3.319
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.659
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,92
|19,95
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,44
|-0,11
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,91
|