METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )

BIST En Aktif Hisseler15:59
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|17,9174
|17,9260
|% 0,02
|Euro
|18,2078
|18,2262
|% -0,27
|Sterlin
|21,6505
|21,7591
|% -0,56
|Frank
|18,6580
|18,7704
|% -0,26
|Riyal
|4,7573
|4,7812
|% -0,06
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.757
|1.758
|1,61
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|-1,31
|Cumhuriyet
|6.702
|6.804
|-6,00
|Tam
|6.727
|6.786
|-48,00
|Yarım
|3.278
|3.318
|-23,00
|Çeyrek
|1.644
|1.658
|-12,00
|Gümüş.Ons
|19,99
|20,03
|0,01
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,50
|-0,06
|B. Petrol
|104
|104
|2,14
Seans Raporu 15:59
- 16:13XU100 Endeks 2, 583 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 57 üstünde . İşlem hacmi 21, 931.00 milyon TL de
- 16:13OZKGY Yüzde 5.54 oranında artışla 7.43 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 559, 314 adet işlem
- 16:13OZKGY Yüzde 5.54 oranında artışla 7.43 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 559, 314 adet işlem
- 16:12AGHOL Yüzde 8.29 oranında artışla 68.55 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 320, 886 adet işlem
- 16:11FROTO Yüzde 6.56 oranında artışla 303.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 024, 997 adet işlem