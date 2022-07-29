METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2022 15:45
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunuş Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049262
BIST
15:302.577
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 33,76
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.580
En Düşük
2.539
15:3017,9298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0075
|Açılış
|: 17,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
15:3018,2631
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0133
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
15:301.010,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,68
|Açılış
|: 1.010,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler15:30
|UTPYA
|12,23
|1.190.325
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|1.297.532
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|550.146.466
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|18.847.244
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,78
|30.973.113
|% 9,86
|
|KZBGY
|70,85
|11.515.052
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|953.223
|% -9,96
|
|BRKO
|2,23
|2.425.978
|% -9,72
|
|DOBUR
|61,35
|10.682.707
|% -5,47
|
|SERVE
|31,00
|4.814.827
|% -4,08
|
|THYAO
|50,15
|2.043.036.633
|% 0,91
|
|FROTO
|303,60
|1.150.208.185
|% 6,53
|
|SISE
|21,46
|864.501.790
|% 1,04
|
|AKBNK
|8,63
|842.870.591
|% 1,41
|
|TUPRS
|264,20
|820.155.905
|% 2,68
|
|EKGYO
|3,10
|618.662.268
|% -1,59
|
|SKBNK
|1,68
|243.704.525
|% 4,35
|
|YKBNK
|4,75
|636.931.983
|% 2,37
|
|AKBNK
|8,63
|842.870.591
|% 1,41
|
|KRPLS
|5,65
|550.146.466
|% 9,92
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9058
|17,9298
|% 0,04
|
|Euro
|18,2456
|18,2631
|% -0,07
|
|Sterlin
|21,6420
|21,7505
|% -0,60
|
|Frank
|18,6441
|18,7564
|% -0,34
|
|Riyal
|4,7480
|4,7718
|% -0,26
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|5,41
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|-0,79
|
|Cumhuriyet
|6.705
|6.806
|-4,00
|
|Tam
|6.731
|6.796
|-38,00
|
|Yarım
|3.280
|3.323
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.661
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,01
|20,03
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|-0,04
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,30
|
Seans Raporu
15:30
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15:45OZKGY
Yüzde 5.26 oranında artışla 7.41 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 330, 525 adet işlem
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15:45OZKGY
Yüzde 5.26 oranında artışla 7.41 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 330, 525 adet işlem
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15:44IDEAS
Yüzde 4.94 oranında artışla 22.52 lira fiyatla işlem gören hissede 781, 867 adet işlem
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15:43XU100
Endeks 2, 578 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 36 üstünde . İşlem hacmi 20, 160.00 milyon TL de
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15:43IHGZT
Yüzde 9.86 oranında artışla 0.78 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 560, 616 adet işlem