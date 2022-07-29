METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2022 15:44
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunuş Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049251
BIST
17:322.591
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 47,43
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.592
En Düşük
2.539
17:3217,9238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0015
|Açılış
|: 17,8995
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
17:3218,2524
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0240
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
17:321.012,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,21
|Açılış
|: 1.012,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler17:32
|UTPYA
|12,23
|1.190.325
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|1.297.532
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|551.235.391
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|19.140.213
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,78
|32.888.028
|% 9,86
|
|KZBGY
|70,85
|12.542.590
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|953.223
|% -9,96
|
|DOBUR
|58,45
|13.974.266
|% -9,94
|
|BRKO
|2,23
|2.425.978
|% -9,72
|
|LIDFA
|8,94
|46.103.695
|% -9,05
|
|THYAO
|50,35
|2.689.237.611
|% 1,31
|
|SASA
|44,22
|1.767.699.228
|% 5,89
|
|SISE
|21,86
|1.559.817.743
|% 2,92
|
|FROTO
|302,50
|1.318.912.011
|% 6,14
|
|TUPRS
|267,00
|1.094.625.996
|% 3,77
|
|EKGYO
|3,09
|755.366.324
|% -1,90
|
|SKBNK
|1,70
|330.940.555
|% 5,59
|
|YKBNK
|4,72
|796.638.206
|% 1,72
|
|ODAS
|3,73
|458.993.898
|% 0,27
|
|AKBNK
|8,59
|1.054.384.371
|% 0,94
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9104
|17,9238
|% 0,01
|
|Euro
|18,2365
|18,2524
|% -0,13
|
|Sterlin
|21,6048
|21,7132
|% -0,77
|
|Frank
|18,6691
|18,7816
|% -0,21
|
|Riyal
|4,7561
|4,7799
|% -0,09
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|3,04
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|-0,44
|
|Cumhuriyet
|6.711
|6.812
|2,00
|
|Tam
|6.745
|6.816
|-18,00
|
|Yarım
|3.286
|3.332
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.666
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,13
|20,16
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,62
|0,06
|
|B. Petrol
|106
|106
|4,16
|
Seans Raporu
17:32
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