METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.07.2023 17:23
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176520
BIST
'
18:057.067
En Düşük
|Değişim
|: 3,08%
|| 211,17
|Açılış
|: 6.925
|
|Önceki Kapanış
|: 6.856
|
6.912
En Yüksek
7.097
18:0526,9446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0425
|Açılış
|: 27,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
26,9873
En Düşük
26,9061
18:0529,7170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1629
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,7818
En Düşük
29,4967
18:051.698,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 13,94
|Açılış
|: 1.698,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,70
|
1.699,76
En Düşük
1.682,47
BIST En Aktif Hisseler18:00
|SDTTR
|238,80
|510.698.561
|% 10,00
|
|CVKMD
|280,70
|971.974.920
|% 9,99
|
|ATAKP
|47,78
|13.336.784
|% 9,99
|
|KLSER
|30,24
|11.958.227
|% 9,96
|
|ONCSM
|152,50
|376.908.941
|% 9,95
|
|ISSEN
|16,07
|266.748.294
|% -5,14
|
|FORTE
|70,20
|186.235.230
|% -4,81
|
|MIATK
|187,70
|1.158.574.796
|% -4,23
|
|PNLSN
|53,50
|82.192.816
|% -3,60
|
|IZINV
|34,94
|18.966.158
|% -2,94
|
|ASTOR
|101,40
|5.688.963.783
|% 0,10
|
|EUPWR
|176,30
|1.935.113.365
|% -0,96
|
|KAYSE
|30,48
|1.719.334.089
|% 3,81
|
|SMRTG
|58,85
|1.295.339.024
|% -2,89
|
|BIENY
|61,55
|1.192.827.369
|% -1,44
|
|KAYSE
|30,48
|1.719.334.089
|% 3,81
|
|ASTOR
|101,40
|5.688.963.783
|% 0,10
|
|AKFYE
|14,10
|577.644.653
|% 0,64
|
|EUREN
|14,05
|558.996.568
|% 2,93
|
|MOBTL
|3,96
|139.744.497
|% -0,75
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9402
|26,9457
|% 0,16
|
|Euro
|29,7162
|29,7263
|% 0,58
|
|Sterlin
|34,5591
|34,7325
|% 0,57
|
|Frank
|30,9343
|31,1206
|% 0,22
|
|Riyal
|7,1625
|7,1984
|% 0,04
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.961
|15,71
|
|Altın Gr.
|1.698
|1.698
|13,40
|
|Cumhuriyet
|11.326
|11.497
|55,00
|
|Tam
|11.076
|11.163
|20,00
|
|Yarım
|5.530
|5.607
|10,00
|
|Çeyrek
|2.773
|2.804
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,30
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|21,03
|21,05
|0,14
|
|B. Petrol
|83,52
|83,52
|-0,27
|
Seans Raporu
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