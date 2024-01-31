METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
31.01.2024 09:45
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunuş Raporları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244055
BIST
'
12:398.488
En Düşük
|Değişim
|: 0,17%
|| 14,03
|Açılış
|: 8.480
|
|Önceki Kapanış
|: 8.474
|
8.439
En Yüksek
8.503
12:3930,3598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0093
|Açılış
|: 30,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3400
|
30,3809
En Düşük
30,2717
12:3932,8998
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0392
|Açılış
|: 32,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,9849
En Düşük
32,6691
12:391.990,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 4,14
|Açılış
|: 1.990,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986,55
|
1.992,01
En Düşük
1.981,89
BIST En Aktif Hisseler12:39
|VRGYO
|39,38
|176.312.017
|% 10,00
|
|PRKAB
|36,96
|38.858.561
|% 10,00
|
|AKSUE
|15,29
|32.681.083
|% 10,00
|
|EGPRO
|182,60
|106.867.468
|% 10,00
|
|AVHOL
|35,26
|177.617.167
|% 9,98
|
|DIRIT
|19,62
|1.077.589
|% -10,00
|
|KBORU
|151,10
|349.266.938
|% -9,95
|
|LINK
|333,50
|255.592.762
|% -6,19
|
|MACKO
|84,45
|39.317.521
|% -4,47
|
|YBTAS
|176.500,00
|176.500
|% -4,34
|
|THYAO
|270,75
|2.820.692.758
|% -0,46
|
|BINHO
|558,50
|1.998.259.349
|% 6,18
|
|CATES
|84,30
|1.804.634.230
|% -4,20
|
|MIATK
|43,28
|1.694.442.773
|% 3,49
|
|EREGL
|43,46
|1.601.849.621
|% 0,28
|
|EKGYO
|10,00
|1.186.999.891
|% -1,48
|
|ZOREN
|4,67
|302.756.670
|% 0,65
|
|TSPOR
|1,57
|92.013.861
|% 1,29
|
|PETKM
|22,02
|1.039.154.134
|% 1,10
|
|ORCAY
|17,22
|786.891.689
|% 3,49
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3535
|30,3598
|% 0,03
|
|Euro
|32,8886
|32,8998
|% -0,12
|
|Sterlin
|38,3801
|38,5726
|% -0,08
|
|Frank
|35,0672
|35,2784
|% -0,01
|
|Riyal
|8,0750
|8,1155
|% 0,08
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,11
|23,15
|% 0,66
|
|Platin
|925,24
|927,40
|% 0,66
|
|Paladyum
|980,32
|985,56
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,89
|81,89
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.039,47
|2.039,87
|% 0,66
|