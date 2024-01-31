METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
31.01.2024 09:45
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunuş Raporları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244059
BIST
'
12:428.488
En Düşük
|Değişim
|: 0,16%
|| 13,21
|Açılış
|: 8.480
|
|Önceki Kapanış
|: 8.474
|
8.439
En Yüksek
8.503
12:4230,3600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0095
|Açılış
|: 30,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3400
|
30,3809
En Düşük
30,2717
12:4232,8912
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0478
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,9849
En Düşük
32,6691
12:421.990,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,01
|Açılış
|: 1.990,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986,55
|
1.992,01
En Düşük
1.981,89
BIST En Aktif Hisseler12:42
|EGPRO
|182,60
|108.341.963
|% 10,00
|
|AKSUE
|15,29
|32.696.036
|% 10,00
|
|PRKAB
|36,96
|39.091.483
|% 10,00
|
|AVHOL
|35,26
|177.716.565
|% 9,98
|
|ICUGS
|15,89
|13.685.207
|% 9,97
|
|DIRIT
|19,62
|1.077.589
|% -10,00
|
|KBORU
|151,10
|349.842.629
|% -9,95
|
|LINK
|334,50
|258.197.274
|% -5,91
|
|CATES
|83,70
|1.822.109.508
|% -4,89
|
|MACKO
|84,50
|40.017.451
|% -4,41
|
|THYAO
|270,75
|2.871.487.604
|% -0,46
|
|BINHO
|556,50
|2.035.443.477
|% 5,80
|
|CATES
|83,70
|1.822.109.508
|% -4,89
|
|MIATK
|43,04
|1.714.049.186
|% 2,92
|
|EREGL
|43,46
|1.629.597.587
|% 0,28
|
|EKGYO
|9,99
|1.189.931.795
|% -1,58
|
|ZOREN
|4,67
|305.879.798
|% 0,65
|
|TSPOR
|1,58
|92.531.445
|% 1,94
|
|PETKM
|22,02
|1.041.237.507
|% 1,10
|
|ISCTR
|25,24
|1.183.868.342
|% -1,48
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3548
|30,3600
|% 0,03
|
|Euro
|32,8777
|32,8912
|% -0,15
|
|Sterlin
|38,3808
|38,5733
|% -0,07
|
|Frank
|35,0732
|35,2845
|% 0,00
|
|Riyal
|8,0743
|8,1148
|% 0,07
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,11
|23,14
|% 0,66
|
|Platin
|926,25
|928,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|981,25
|986,01
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,71
|81,71
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.039,41
|2.039,68
|% 0,66
|