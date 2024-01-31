METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
31.01.2024 09:45
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunuş Raporları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244060
BIST
'
12:398.488
En Düşük
|Değişim
|: 0,17%
|| 14,03
|Açılış
|: 8.480
|
|Önceki Kapanış
|: 8.474
|
8.439
En Yüksek
8.503
12:3930,3606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0101
|Açılış
|: 30,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3400
|
30,3809
En Düşük
30,2717
12:3932,8947
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0443
|Açılış
|: 32,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,9849
En Düşük
32,6691
12:391.990,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 4,15
|Açılış
|: 1.990,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986,55
|
1.992,01
En Düşük
1.981,89
BIST En Aktif Hisseler12:39
|PRKAB
|36,96
|39.091.372
|% 10,00
|
|AKSUE
|15,29
|32.681.083
|% 10,00
|
|EGPRO
|182,60
|106.867.468
|% 10,00
|
|AVHOL
|35,26
|177.647.949
|% 9,98
|
|ICUGS
|15,89
|13.685.207
|% 9,97
|
|DIRIT
|19,62
|1.077.589
|% -10,00
|
|KBORU
|151,10
|349.740.788
|% -9,95
|
|LINK
|333,50
|257.627.509
|% -6,19
|
|CATES
|84,10
|1.816.274.568
|% -4,43
|
|YBTAS
|176.500,00
|176.500
|% -4,34
|
|THYAO
|270,50
|2.840.919.074
|% -0,55
|
|BINHO
|556,50
|2.029.334.402
|% 5,80
|
|CATES
|84,10
|1.816.274.568
|% -4,43
|
|MIATK
|43,24
|1.702.012.103
|% 3,40
|
|EREGL
|43,46
|1.616.313.428
|% 0,28
|
|EKGYO
|9,99
|1.189.555.215
|% -1,58
|
|ZOREN
|4,67
|304.043.018
|% 0,65
|
|TSPOR
|1,58
|92.289.243
|% 1,94
|
|PETKM
|22,02
|1.039.976.668
|% 1,10
|
|ISCTR
|25,26
|1.182.335.796
|% -1,41
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3557
|30,3606
|% 0,03
|
|Euro
|32,8814
|32,8947
|% -0,13
|
|Sterlin
|38,3851
|38,5776
|% -0,06
|
|Frank
|35,0723
|35,2836
|% 0,00
|
|Riyal
|8,0738
|8,1143
|% 0,06
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,09
|23,13
|% 0,66
|
|Platin
|925,92
|928,28
|% 0,66
|
|Paladyum
|979,94
|985,29
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,72
|81,72
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.039,24
|2.039,62
|% 0,66
|