METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
31.01.2024 09:46
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunuş Raporları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244071
BIST
'
12:438.486
En Düşük
|Değişim
|: 0,14%
|| 12,08
|Açılış
|: 8.480
|
|Önceki Kapanış
|: 8.474
|
8.439
En Yüksek
8.503
12:4330,3601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0096
|Açılış
|: 30,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3400
|
30,3809
En Düşük
30,2717
12:4332,8957
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0433
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,9849
En Düşük
32,6691
12:431.990,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 4,30
|Açılış
|: 1.990,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986,55
|
1.992,01
En Düşük
1.981,89
BIST En Aktif Hisseler12:39
|AVHOL
|35,26
|177.716.565
|% 9,98
|
|ICUGS
|15,89
|13.685.207
|% 9,97
|
|SUMAS
|284,00
|275.764
|% 9,97
|
|BYDNR
|36,04
|91.203.761
|% 9,95
|
|BAYRK
|46,72
|4.995.676
|% 9,93
|
|DIRIT
|19,62
|1.077.589
|% -10,00
|
|KBORU
|151,10
|349.842.629
|% -9,95
|
|CATES
|83,70
|1.822.109.508
|% -4,89
|
|MACKO
|84,50
|40.017.451
|% -4,41
|
|YBTAS
|176.500,00
|176.500
|% -4,34
|
|BINHO
|556,50
|2.035.443.477
|% 5,80
|
|CATES
|83,70
|1.822.109.508
|% -4,89
|
|MIATK
|43,04
|1.714.049.186
|% 2,92
|
|REEDR
|28,88
|932.011.798
|% 3,59
|
|ORCAY
|17,15
|792.332.422
|% 3,06
|
|ORCAY
|17,15
|792.332.422
|% 3,06
|
|MIATK
|43,04
|1.714.049.186
|% 2,92
|
|ODAS
|9,35
|372.896.531
|% 1,85
|
|REEDR
|28,88
|932.011.798
|% 3,59
|
|QUAGR
|4,05
|121.516.271
|% 0,50
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3535
|30,3598
|% 0,03
|
|Euro
|32,8886
|32,8998
|% -0,12
|
|Sterlin
|38,3846
|38,5771
|% -0,07
|
|Frank
|35,0760
|35,2873
|% 0,01
|
|Riyal
|8,0748
|8,1153
|% 0,08
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,11
|23,15
|% 0,66
|
|Platin
|925,24
|927,40
|% 0,66
|
|Paladyum
|980,32
|985,56
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,89
|81,89
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.039,47
|2.039,87
|% 0,66
|