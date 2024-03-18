METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları









METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )TürkçeRisk Ölçüm ve Değerleme EsaslarıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarDeğerleme Esaslarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259413BIST